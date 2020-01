Takole bo videti nov Frischaufov dom na Okrešlju #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dobra dva meseca po požaru, ki je povsem uničil priljubljeni Frischaufov dom na Okrešlju, so v Planinskem društvu Celje Matica s pomočjo arhitektov pripravili tri idejne zasnove novega planinskega doma. Odločili so se za idejno zasnovo arhitekturnega biroja Kultivator, kreativna arhitektura Celje, to pa mora februarja potrditi še članstvo omenjenega planinskega društva.