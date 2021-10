V slovenskih gorah so v zadnjih štirih letih pogorele tri planinske koče in en gostinski objekt. Kako se s preventivnimi ukrepi izogniti ponovitvi takega scenarija in zakaj so požari v planinskih kočah tako uničujoči in usodni?

Na današnji dan leta 2017 je v celoti pogorel Kocbekov dom na Korošici. Požar je zakrivila Poljakinja, ki je v zimski sobi (koča je bila takrat že zaprta) želela pogreti vodo, po pomoti pa pristavila petrolej, ki se je nahajal v bližnji plastenki. Po tistem sta v slovenskih gorah zgoreli še dve planinski koči, Frischaufov dom na Okrešlju in Mozirska koča na Golteh, aprila letos so ognjeni zublji uničili še gostinski objekt na Osankarici. Ob tem so se globoko zamislili vsi, ki jim je mar za sobivanje ljudi v gorah.

Oktobra 2017 so ognjeni zublji uničili Kocbekov dom na Korošici. Foto: Ana Kovač

Ko zagori v mansardi planinske koče

V ta namen so gorenjski gasilci prejšnji konec tedna izvedli obsežno gasilsko vajo, v kateri so si prizadevali ukrotiti namišljeni požar, ki je zaradi vžiga saj v dimniku nenadoma izbruhnil v stropu mansarde Doma pod Storžičem v sobi s skupnimi ležišči in se razširil na bližnji gozd. Scenarij, ki je v planinskih postojankah zelo verjeten.

S prikazno vajo, ki sta jo na pobudo organizatorjev akcije Očistimo naše gore Zavarovalnice Triglav organizirali Gasilska in Planinska zveza Slovenije, so želeli opozoriti na pomen požarne varnosti v planinskih kočah.

Fotogalerija s požarne vaje (foto: Ana Kovač)

Otežen dostop, prepozno odkrivanje požara, omejenost vodnih virove

Požari v planinskih kočah so namreč zelo specifični in za gasilce predstavljajo velik izziv. Težav je res širok spekter. Od tega, da požar v planinski koči običajno odkrijemo prepozno, ko ni ničesar več moč rešiti (vsaj tako je bilo v primeru prej omenjenih požarov), do otežene dostopnosti in oddaljenosti planinskih postojank, še posebej, če so te v visokogorju, pa tudi omejenosti s količino gasilne vode in lesenih materialov, ki gorijo še hitreje.

Vodja požarne vaje, poveljnik GZ Tržič Jani Žlindra, o tem, kaj je največja težava pri izbruhu požara v planinskih kočah:

Da bi se požaru izognili, je v prvi vrsti ključna preventiva, je po uspešno izvedeni gasilski vaji opozoril Darko Muhič, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije.

V planinskih objektih je dodatno treba poskrbeti za vgradnjo požarno manj nevarnih električnih in drugih naprav, jih redno vzdrževati in nadzorovati. Ob kuriščih ali delih stavb, kjer se uporablja odprti ogenj, morajo biti vgrajeni negorljivi materiali, dimnike pa je treba sanirati in redno čistiti.

Gasilci se pri gašenju požara v planinskih kočah soočajo s številnimi težavami. Od oteženega dostopa, omejene količine gasilne vode ... Foto: Ana Kovač

Požarne problematike in dejstva, da je preventiva bolj učinkovita kot požarna kurativa, se zavedajo tudi pri Planinski zvezi Slovenije.

V ta namen so že izvedli določene aktivnosti, kot so vključitev požarne varnosti v usposabljanje oskrbnikov in gospodarjev planinskih koč. Organizirali so tudi letno konferenco planinskih gospodarjev, skupaj z akcijo Očistimo naše gore Zavarovalnice Triglav sodelovali pri opremljanju koč s samodejnimi gasilnimi ampulami in vložili pobudo za vključitev ukrepov požarne varnosti med upravičene stroške razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za planinske koče, je ukrepe nanizal generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Damjan Omerzu in naštel nekaj prevetivnih navodil, s katerimi se lahko izognemo ponovitvi uničujočih požarnih scenarijev.

Prikazno gasilsko vajo Planinski dom 2021 je izvedla Gasilska zveza (GZ) Tržič v sodelovanju z Gasilsko zvezo Gorenjske. Vodja vaje je bil poveljnik GZ Tržič Jani Žlindra, vodja intervencije pa namestnik poveljnika GZ Tržič Uroš Bodlaj. Foto: Ana Kovač

V požarni vaji je sodelovalo 85 gasilk in gasilcev iz vseh devetih Prostovoljnih gasilskih društev (PGD) v GZ Tržič, dveh PGD iz GZ Naklo, po enega PGD iz GZ Radovljica in GZ Mestne občine Kranj ter Gasilska reševalna služba Kranj z avtocisterno. Pred vajo je bil na Domu pod Storžičem (PD Tržič) posvet za gospodarje o požarni varnosti v planinskih kočah. Foto: Ana Kovač

Česa v planinskih kočah NE smemo početi: V vseh prostorih planinske koče je strogo prepovedano kajenje in uporaba odprtega ognja. Prepovedano je tudi kuhanje v spalnicah. V primeru požara je pomembno, da ostanemo mirni. Če nismo v nevarnosti, poskušamo omejiti oziroma pogasiti požar z razpoložljivimi sredstvi, kot so voda, odeja, pokrovka ipd., ali z gasilnikom. Če požara ne moremo pogasiti sami, se čim prej umaknemo na varno. O požaru takoj obvestimo gasilce na številko 112 in sporočimo, kdo kliče, kje gori, kaj gori, kakšen je obseg požara, ali so ogroženi ljudje in živali.

O tem, kaj se danes dogaja na pogorišču Kocbekovega doma na Korošici, Frischaufovega doma na Okrešlju (na fotografiji) in Mozirske koče na Golteh, si boste na Sportalu lahko prebrali v prihodnjih dneh. Foto: Ana Kovač

Vse več koč opremljenih s protipožarnimi ampulami

Pobudo za organizacijo gasilske vaje je ob 12. sezoni akcije Očistimo naše gore podala Zavarovalnica Triglav, kjer so se močno angažirali na področju požarne varnosti.

Letos so že drugo leto zapored v sodelovanju s PZS in podjetjem Bonpet izvedli razpis za večjo požarno varnost planinskih koč in domov. V dveh sezonah so s samodejnimi gasilskimi ampulami ali samodejnimi gasilniki, ki pogasijo začetne požare in predstavljajo dobrodošlo dodatno zaščito v prvih, najpomembnejših minutah soočanja s požarom opremili že več kot 80 planinskih koč, je po koncu požarne vaje povedala Mihaela Perčič, direktorica Območne enote Kranj v Zavarovalnici Triglav.

Vajo so si ogledali tudi predstavniki Planinske zveze Slovenije Zavarovalnice Triglav in Gasilske zveze Slovenije. Od leve proti desni: Dušan Prašnikar in Damjan Omerzu s PZS, Mihaela Perčič iz Zavarovalnice Triglav in Tomaž Vilfan ter Darko Muhič z GZS. Foto: Ana Kovač

Primer protipožarne ampule v Domu pod Storžičem. Foto: Ana Kovač Ena od teh protipožarnih ampul je bila nameščena tudi v prostoru planinskega doma, v katerem je potekala novinarska konferenca. Natančneje nad pečjo.

Kje so ključne točke?

Pomembno je, poudarjajo strokovnjaki za požarno varnost, da so ampule nameščene na kritičnih točkah oziroma mestih, kjer je največja verjetnost, da bi lahko izbruhnil požar.

To pomeni nad električnimi omaricami, nad pečmi centralne kurjave, nad štedilniki v kuhinji, v večjih plovilih, pa nad strojnico motorja. Ampula deluje tako, da se sproži, ko temperatura tekočine v njej preseže 90 stopinj Celzija. Takrat se plini v njeni notranjosti tako razširijo, da steklo ampule popusti, gasilna tekočina pa se sprosti.

Tekočina gasi na tri načine: tako, da odvzame toploto in kisik, pri tem pa ustvari film na goreči snovi, ki preprečuje ponoven vžig. Če je ampula nameščena na višini dveh metrov, ob sprožitvi pogasi površino dveh kvadratnih metrov.

Raziskave kažejo, da se v primeru, da požar pogasimo v prvih sedmih minutah, lahko izognemo požarni katastrofi.

