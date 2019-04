Kam za 1. maj? Pet družinskih izletov po slovenskih hribih.

Planina Zajamniki na zahodnem robu Pokljuke ponuja čudovit razgled na Julijske Alpe (skrajno desno jeTriglav, pod njim je greben Tosca, levo pa Mišelj vrh) in pastirske stanove, ki so "zloženi" v fotogenično ulico.

Kam z družino za praznike? Ponujamo vam pet idej, ki jih lahko uresničite v teh za številne dela in šole prostih dneh. Ker je po sobotnem sneženju nekatere vrhove pobelil sneg, smo se iz varnostnih razlogov tokrat zazrli v nižje ležeča pobočja. Od Polhograjske Grmade, ki se ponaša s povsem novo klopco ljubezni, do Taleža nad Ribnim, ki ima eno najnovejših koč v slovenskih hribih. Preverite! Vremenske napoved je obetavna.

Za mnoge so prihodnji dnevi dela prosti, za nameček si bodo tudi šolarji lahko za nekaj dni oddahnili od šolskih obveznosti. Tudi vremenska napoved je obetavna. Za 1. in 2. maj je napovedano sončno vreme, z možnostjo popoldanskih ploh, le v petek se bo malce poslabšalo. Meteorologi napovedujejo povečanje oblačnosti, predvsem v zahodnih in severnih krajih bo občasno deževalo.

Zajamniki (1280 metrov)

Nadmorska višina: 1280 metrov

Višina izhodišča: na Rudnem polju 1347 metrov

Čas hoje: 1 h 20 min.

Zahtevnost: lahka označena pot

Planina Zajamniki z izjemno fotogenično "ulico" pastirskih stanov leži na zahodnem robu Pokljuke in ponuja čudovit razgled na Julijske Alpe. Najhitreje jo boste dosegli, če si za izhodišče izberete Rudno polje. Od tamkajšnjega biatlonskega centra do Zajamnikov boste potrebovali približno uro in 20 minut. Pot ni zahtevna.

Polhograjska Grmada (898 metrov)

Nadmorska višina: 898 m

Višina izhodišča: 350 m

Višinska razlika: 560 m

Čas hoje: Dvor-lovska koča 1,5 ure, lovska koča-Grmada 1 ura

Zahtevnost: zahtevna označena pot, vršni greben je večinoma izpostavljen

Vir: Gorniška potepanja z otroki avtorja Gorazda Goriška (Mladinska knjiga)

Polhograjska Grmada je najbolj razgledna točka Polhograjskega hribovja, ki se razteza na zahodnem obrobju Ljubljanske kotline. Njena najnovejša pridobitev, klopca ljubezni, bo zato verjetno ena bolj obiskanih.

Talež (715 metrov)

Nadmorska višina: 715 m

Višina izhodišča: 640 m

Čas hoje: dobra ura

Zahtevnost: lahka označena pot

Lovska koča na Taležu je ena najnovejših planinskih koč v slovenskih hribih. Poti do nje je več in so dokaj nezahtevne, vrh pa obiskovalcu za nagrado ponuja osupljiv razgled na Blejsko kotlino, Deželo in Dobravo do Karavank, Kamniško-Savinjskih Alp in Julijskih Alp.

S Taleža se ponuja imeniten razgled na Blejsko kotlino, Deželo in Dobravo do Karavank, Kamniško-Savinjskih Alp in Julijskih Alp. Foto: Alenka Teran Košir

Če še nimate načrtov za nocojšnje kresovanje, naj vam prišepnemo, da ga pripravljajo tudi na Taležu.

Frischaufov dom na Okrešlju (1396 m)

Izhodišče: Koča pod slapom Rinka (930 m)

Višinska razlika: 466 m

Čas hoje: 1 h 15 min.

Zahtevnost: delno zahtevna označena pot

Vir: Hribi.net

Na poti do Frischaufovega doma na Okrešlju se boste pošteno zadihali, v zahvalo pa si dodobra spočili oči. Razgled na okoliške gore je namreč izjemen. Foto: Alenka Teran Košir

Frischaufov dom, ki nosi ime po dr. Johannesu Frischaufu (1837-1924), profesorju na graški univerzi, humanistu in prijatelju Slovencev, je nad Logarsko dolino pod stenami Brane in Turske gore.

Tudi pot je zelo atraktivna. Pohodnika popelje mimo impozantnega slapa Rinka. Foto: Alenka Teran Košir

Razmeroma zahtevna, a dobro varovana pot se vzpenja ob slapu Rinka in vodi mimo izvira reke Savinje, v zadnjem delu pa pohodnika popelje skozi strnjen gozd.

Od doma sicer ni razgleda v dolino, je pa zato pohodnik nagrajen s pogledom na okoliške stene in vrhove, ki kot amfiteater obkrožajo Okrešelj.

Dom je te dni dobro zaseden tudi s turnimi smučarji, ki do koče prismučajo s Savinjskega sedla. Foto: Alenka Teran Košir

V neposredni bližini doma je tudi spominska plošča petim gorskim reševalcem. Ti so leta 1997 umrli v hudi tragediji, ki se je zgodila med helikopterskim usposabljanjem.

Smrekovec (1577 metrov)

Izhodišče: zgornja postaja nihalke Golte (do izhodišča se lahko pripeljete z nihalko ali avtom)

Čas hoje: Golte-Dom na Smrekovcu-Smrekovec 2 uri in 30 minut, sestop 3 uri

Zahtevnost poti: lahka nezahtevna pot brez ovir

Vir: Kekčevi izleti - 50 družinskih potepov po hribih in dolinah (Mladinska knjiga)

Na obsežnem travnatem vrhu Smrekovca vas čakata kamnita piramida in vpisna skrinjica. Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info)

Smrekovec je gora vulkanskega nastanka na vzhodnem robu Smrekovškega pogorja nad Mozirjem. Na obsežnem travnatem vrhu sta piramida z vpisno skrinjico in knjigo ter razgledna ploščad.



Na poti do Smrekovca je kopica zanimivosti, ki jih ne smete spregledati: tudi Alpski vrt, najvišje ležeči vrt na svetu (1400 m), ki obsega kar dva hektarja površine in na katerem raste več kot sto etiketiranih avtohtonih rastlin Kamniško-Savinjskih Alp, ter 60 metrov globoka jama Ledenica, v kateri sta tudi poleti sneg in led.

