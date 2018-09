Kaj se bo v prihodnjih tednih dogajalo s "plehom z dušo"?

Aljažev stolp, enega najbolj prepoznavnih simbolov slovenstva, so danes dopoldne s helikopterjem Slovenske vojske pripeljali v Mojstrano, od koder so ga s tovornjakom odpeljali v Restavratorski center v Ljubljani, kjer bo deležen obnovitveno-restavratorskih del. Kaj natančno se bo dogajalo in kakšen je časovni okvir obnove?

300 kilogramov težak in 1,9 metra visok stolpič so s tovornjakom odpeljali v Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Ljubljani. Foto: Ana Kovač "Aljažev stolp smo danes s tovornjakom odpeljali v Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) v Ljubljani, kjer bomo najprej opravili določene raziskave. Stolp bomo tudi detajlno fotografirali, nato pa ga odpeljali na Jesenice, v kovinarsko delavnico KOV, kjer bo potekala fizična obdelava.

Z delavnico smo se povezali na priporočilo Planinske zveze Slovenije in Društva prijateljev Triglava. Pogoji so tam idealni, saj imamo vso tehnologijo združeno na enem mestu," je nadaljnje korake pri obnovi priljubljenega stolpiča, ki je kar 123 let kraljeval na vrhu Triglava, povzel Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je pristojen za upravljanje stolpa.

Generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Jernej Hudolin priznava, da je obnova Aljaževega stolpa njihov največji izziv do zdaj. Foto: Ana Kovač

Hudolin je priznal, da je bil zaradi spleta veliko okoliščin projekt Aljažev stolp – Ohranimo naš simbol eden najzahtevnejših projektov zavoda, vsaj kar zadeva javno mnenje.

"Znotraj zavoda se pogosto srečujemo z izzivi, ki pa ostajajo znotraj stroke. Aljažev stolp te okvire seveda presega. Primer zadeva celotno slovensko javnost, medije in seveda vse, ki so se desetletja dolgo ukvarjali s stolpom. Treba je povedati, da brez teh ljudi, ki so skrbeli zanj, združeni so v Društvu prijateljev Triglava, stolpa danes verjetno sploh ne bi imeli več."

V projekt obnove je vpletenih ogromno ljudi, zato bi bilo naštevanje lahko do koga krivično. Na fotografiji je del sodelavcev Zavoda za varstvo kulturne dediščine in direktorica Narodnega muzeja Slovenije, ki je prav tako vključen v proces obnove, Barbara Ravnik. Foto: Ana Kovač

Projekt Aljažev stolp - Ohranimo naš simbol bodo v ZVKDS, kjer so pripravili konservatorski načrt in elaborat za njegovo ohranitev, izpeljali ob pomoči Narodnega muzeja Slovenije, Planinske zveze Slovenije in Slovenske vojske.

Pri kompleksnem posegu neposredno operativno sodelujejo Martin Kavčič, vodja projekta ZVKDS, Gorazd Lemajič iz Narodnega muzeja Slovenije, Igor Peršolja, konservatorsko-restavratorski svetovalec ZVKDS, ter piloti iz Slovenske vojske.

Pri pripravi Aljaževega stolpa na polet v dolino so sodelovali Martin Kavčič, vodja projekta ZVKDS (na desni), Gorazd Lemajič iz Narodnega muzeja Slovenije (v sredini) in Igor Peršolja, konservatorsko-restavratorski svetovalec ZVKDS (na levi), ki so tudi ključni možje pri obnovi stolpa. Foto: Arhiv ZVKDS

Poškodbe niso samo površinske, ampak tudi konstrukcijske

Po besedah vodje projekta Martina Kavčiča iz Restavratorskega centra je obnova stolpa nujno potrebna, poškodbe pa niso več samo površinske, ampak tudi konstrukcijske.

Vodja obnove, arhitekt Martin Kavčič, zagotavlja, da bodo Aljažev stolp spravili v dobro kondicijo. Foto: Siol.net "Volumen stolpa se krivi, zgornji obroč je precej zakrivljen. Opažati smo začeli, da popuščajo tudi kovice in da se plasti plašča razpirajo," je za STA pojasnil Kavčič. Dodal je, da stolpa ni več mogoče sanirati zgolj na terenu, temveč ga je treba temeljito obnoviti, kar pa je mogoče po današnjih konservatorskih standardnih opraviti samo v nadzorovanem okolju, kakršnega ponuja restavratorska delavnica.

V delavnici bodo strokovnjaki restavrirali kovinske dele in odpravili poškodbe, v vmesnem času bodo na vrhu Triglava pripravili podlago in sidrišča za ponovno pričvrstitev stolpa, pri čemer bodo podstavku skušali vrniti prvotno podobo. Računajo, da bodo vsa dela končana v treh tednih in da bodo stolp do konca septembra lahko vrnili na Triglav, kar pa bo odvisno tudi od vremenskih razmer.

"Stolp bomo spet spravili v dobro kondicijo"

"Stolp bomo ponovno spravili v dobro kondicijo," je zagotovil Kavčič, ki računa, da bo na vrhu Triglava nato lahko znova vsaj nadaljnjih sto let kljuboval ekstremnim vremenskih razmeram in vplivom obiskovalcev, med katerimi so tudi takšni, ki nimajo pravega odnosa do tega nacionalnega simbola in plezajo po njem, se nanj podpisujejo in lepijo nalepke.

Poglejte si, kako so Aljažev stolp spravili v dolino (video: Ana Kovač)

