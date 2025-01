Priljubljena koča spet odpira svoja vrata

"Blejska koča obvešča javnost, da je po nedavnem dogodku in izvedeni sanaciji ponovno odprta za vse pohodnike in ljubitelje narave," je sporočila ekipa, ki skrbi za kočo.

V zvezi s petkovo intervencijo gorskih reševalcev in zdravstveno oskrbo treh obiskovalcev so izrazili "globoko obžalovanje zaradi nepričakovane situacije", hkrati pa zagotavljajo, da so takoj po dogodku sprejeli vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja obiskovalcev.

Kaj so storili?

V sodelovanju z ustreznimi službami so bile izvedene temeljite meritve in sanacijska dela, pojasnjujejo. Težave, ki so bile povezane z uhajanjem plina, so bile tako v celoti odpravljene, kar so potrdili tudi strokovni pregledi in dodatne meritve. Vzpostavljen je bil tudi dodatni nadzorni sistem, ki zagotavlja, da so prostori koče popolnoma varni za vse obiskovalce in osebje.

Blejska koča bo ponovno odprla svoja vrata v petek, 24. januarja 2025.