Študij tekstilstva: prihodnost je v tvojih rokah!

Si želiš študija, ki združuje inovacije, trajnost in kreativnost? Iščeš poklic, ki ti bo odprl vrata v različne industrije po vsem svetu? Postani tekstilni inženir in soustvarjaj prihodnost trajnostne in pametne tekstilne industrije!

S pomočjo mikroskopa lahko natančno določimo morfologijo vlaken. Foto: Naravoslovnotehniška fakulteta (NTF)

Tekstilna in oblačilna industrija spadata med eno največjih in najhitreje razvijajočih se gospodarskih panog v svetu. Tekstil je prisoten povsod okoli nas: v vsakdanjih oblačilih, zaščitnih oblekah in uniformah, športni in kamp opremi, gradbeništvu in arhitekturi, avtomobilski in medicinski industriji ter se ga uporablja tudi za raziskovanje vesolja.

Z nenehnim razvojem novih materialov in inovativnih tehnologij tekstilstvo postaja ključna panoga prihodnosti. Ne zamudi priložnosti za izobraževanje v panogi, ki je ključna za trajnostni razvoj in tehnološki napredek.

Študiraj tekstilstvo na NTF – tvoja pot do uspeha! Na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani ponujamo mednarodno primerljive in praktično naravnane študijske programe: Visokošolski strokovni program Tekstilno in oblačilno inženirstvo,

Univerzitetni program Načrtovanje tekstilij in oblačil,

Magistrski študij Načrtovanje tekstilij in oblačil,

Doktorski študij Tekstilstvo, grafika in tekstilno oblikovanje. Naš študij združuje tehnološko znanje, trajnost in inovativnost, ob tem pa poudarja povezovanje z industrijo, raziskovalne projekte in praktično delo!

Na Katedri za tekstilno in oblačilno inženirstvo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani (UL NTF) poučujemo svetovno priznani in nagrajeni strokovnjaki, ki svoje znanje in izkušnje z veseljem delimo s študenti. Vzgajamo mlade strokovnjake s področja tekstilstva in oblačilstva, ki so vse bolj iskan kader v podjetjih, industriji, izobraževalnih in raziskovalnih institucijah tako v Sloveniji kot Evropi in svetu.

Naši laboratoriji so opremljeni z osnovnimi in naprednimi aparati, strojno opremo ter sistemi, ki omogočajo študentom celovito spoznavanje tekstilnega inženirstva: od surovin do končnega izdelka, vključno z oblikovanjem, trajnostnim razvojem, kakovostjo in rabo digitalne tehnologije.

Kaj ponuja študij tekstilstva na NTF? Praktično delo in povezovanje z industrijo

Individualni pristop in delo v majhnih skupinah

Najmodernejši laboratorijski aparati in vrhunska oprema

Mednarodne izmenjave (program Erasmus+) in povezave s tujimi podjetji

Možnost vključitve v raziskovalne projekte že med študijem Postani del prihodnosti tekstilstva tudi ti!

Merjenje beline in barve tekstilij je pomemben del preiskav. Foto: Naravoslovnotehniška fakulteta (NTF)

Dodatna prednost študija je praksa v podjetjih, kjer študenti pridobijo znanje in izkušnje dela v stroki. Študenti lahko v sklopu programa Erasmus+ izberejo en semester študija ali opravljanje prakse v tujini. Raznovrstnost obštudijskih dejavnosti omogoča študentom druženje med vrstniki, brezplačne obiske tečajev, športa in rekreacije, udeležbe na ekskurzijah in drugih aktivnostih, ki jih organiziramo na fakulteti in univerzi.

Na fakulteti že vrsto let deluje Društvo inženirjev in tehnikov tekstilcev v katerega se lahko včlanijo študentje in na ta način krepijo vez s tekstilstvom preko druženja na vsakoletnih strokovnih ekskurzijah. Ambiciozni študenti sodelujejo tudi na raziskovalnih ali industrijskih projektih svojih mentorjev, pridobivajo štipendije za nadarjene ter prejemajo nagrade in posebna priznanja. Tovrstni študenti so takoj zaposljivi na kateremkoli področju tekstilne in oblačilne panoge.

Karierne priložnosti – diplomanti tekstilstva so zelo iskan kader! Tekstilna in modna industrija – od velikih blagovnih znamk do inovativnih startupov Razvoj pametnih in tehničnih tekstilij – medicina, avtomobilska, letalska in športna industrija Okolju prijazne rešitve in trajnostne tehnologije – krožno gospodarstvo in tekstil prihodnosti Raziskovanje, izobraževanje in svetovanje – podjetja, inštituti in univerze po vsem svetu.

Naši nekdanji študenti so danes uspešni znanstveniki, podjetniki, svetovalci, tehnologi, vodje raziskav in razvoja v industriji, direktorji in lastniki podjetij.

Kombinacija teoretičnega in praktičnega celovitega tekstilnega in oblačilnega študija omogoča študentom uspešno karierno pot. Tekstilna industrija je visokotehnološka panoga, ki potrebuje strokovnjake, ki bodo razvijali trajnostne rešitve, ekološke materiale in inovacije za prihodnost!

Izjave ALUMNI Tekstilna industrija ponuja številne priložnosti za tehnično usposobljene kadre, zlasti v podjetjih, usmerjenih v inovacije in trajnost. Maja Krapš, planer proizvodnje Tekom študija sem razvila širok spekter znanj, z naraščajočim poudarkom na trajnosti in novih tehnologijah, so možnosti zaposlitve vedno širše. Tudi v našem podjetju primanjkuje strokovnjakov tekstilstva, ki so ustvarjalni in imajo sposobnost iskanja inovativnih rešitev. dr. Petra Kovačič, vodja razvoja, BETI tekstilna industrija d.o.o. Usklajevanje študija in dela mi je prineslo dragocene izkušnje ter veliko podpore s strani profesorjev in profesoric. S svojim znanjem in razumevanjem so me uspešno pospremili na poklicno pot v tekstilstvu in načrtovanju oblačil. Svjetlana Peulić, skrbnik blagovnih znamk, Tosama d.o.o Sem učiteljica praktičnega pouka in trajnostnega razvoja na Strokovnem izobraževalnem centru Ljubljana in dijakom z veseljem predajam znanje, ki sem ga pridobila na študiju tekstilstva na NTF. Tjaša Rozman, učiteljica praktičnega pouka in trajnostnega razvoja na SIC Ljubljana Moja zgodba v tekstilni industriji se je začela že med samim študijem na Naravoslovnotehniška fakulteti, kjer sem skozi prakso v podjetju Predilnici Litija spoznala vse oddelke, od proizvodnje do razvoja, in po zaključenem magisteriju sem se tu tudi zaposlila. Danes delam v trženju, kjer skupaj s celotno ekipo razvijamo nove programe, iščemo inovativne rešitve in svetujemo kupcem pri izbiri visokokakovostnih prej. Neža Sukič, Predilnica Litija – preje, ki povezujejo svet! Po zaključku študija sem se zaposlila v Gorenjski predilnici Škofja Loka. Sčasoma sem začela pogrešati bolj neposreden stik s tekstilom, ko se mi je ponudila zanimiva priložnost. V Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani so iskali konservatorja-restavratorja za tekstil. Delo v muzeju je moja sanjska služba! Omogoča mi veliko ročnega dela kakor tudi raziskovalno delo, udeležbo na mednarodnih konferencah, pisanje strokovnih člankov in sodelovanje z najrazličnejšimi institucijami. mag. Ana Motnikar, Slovenski etnografski muzej

Naj bo vaše prizadevanje vtkano v ambicijo, domišljija obarvana v inovacijo in vizija skrojena v prihodnost. Pridruži se nam in ustvarjaj inovativne, trajnostne in pametne tekstilne rešitve!

Naročnik oglasnega sporočila je Naravoslovnotehniška fakulteta (NTF).