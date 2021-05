Izberite naj planinsko kočo po svojem okusu, že sedmo leto zapored

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z današnjim dnem začenjamo sedmo sezono izbora Naj planinska koča, v katerem z vašo pomočjo izbiramo planinsko postojanko, v katero najraje zahajate. Bodisi da vas tja pritegneta gostoljubje oskrbniške ekipe in pestra kulinarična ponudba bodisi izjemna lega in dobro vzdušje. Tudi letos boste izbrali dve zmagovalki: naj planinsko kočo in naj visokogorsko planinsko kočo. Med izborom bomo vsak teden podarili vrsto praktičnih nagrad.

Izbor, ki ga na Siol.net pripravljamo skupaj s Planinsko zvezo Slovenije, letos poteka že sedmič.

V izboru sodeluje 155 planinskih koč (127 planinskih in 28 visokogorskih), medtem ko bosta lanski zmagovalki Mihov dom na Vršiču in Koča na Kriški gori zaradi pravil izbora letos "počivala" in zanju ne boste mogli glasovati.

Za svojo najljubšo planinsko kočo lahko glasujete od 24. 5. do 3. 9.

V prvem krogu glasovanja (od 24. 5. 2021 do 26. 7. 2021) lahko svoj glas namenite eni od 155 slovenskih planinskih koč, v drugem krogu (od 27. 7. 2021 do 3. 9. 2021) pa boste lahko glasovali za eno od desetih finalistk, ki bodo v prvem krogu prejele največ glasov – pet koč iz kategorije Naj planinska koča in pet koč iz kategorije Naj visokogorska planinska koča.

Zmagali bosta koči, ki bosta v svoji kategoriji dobili največ vaših glasov. Po novih pravilih boste lahko z enega IP-naslova glasovali enkrat dnevno.

Med glasovalce bomo vsak teden razdelili praktične nagrade (pohodne torbice za okrog pasu, vodni meh za nahrbtnik in čelne svetilke), po koncu akcije pa bomo dobitniku glavne nagrade predali nahrbtnik Deuter Speed lite 32.

2020: Mihov dom v družbi Kriške gore



V lanski akciji ste za naj zmagovalni koči sezone 2020 izbrali: Koča na Kriški gori (1.471 m) v kategoriji Naj visokogorska planinska koča 2020.



Lani ste za naj planinsko kočo razglasili Mihov dom na Vršiču, kjer vas čakata oskrbnika Petra Bratuša in Aleš Štefe. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V kategoriji visokogorskih planinskih koč, kjer lahko glasujete za tiste planinske postojanke, ki z avtomobilom niso dostopne in je delo v njih precej oteženo, ste za najboljšo izbrali Kočo na Kriški gori. Uigran oskrbniški tim vodi Denis Berra. Foto: Matic Ritonja/Sportida V lanski akciji ste za naj zmagovalni koči sezone 2020 izbrali: Mihov dom na Vršiču (1.085 m) v kategoriji Naj planinska koča inv kategoriji Naj visokogorska planinska koča 2020.

Tudi letos bomo s pomočjo digitalnega planinskega priročnika Rad imam gore, ki si ga bodo uporabniki brezplačno lahko prenesli na svoje naprave, predstavili zanimiva planinska dejstva, 10 praktičnih napotkov za izlet v gore, planinski bonton in planinsko abecedo, prav tako pa se bomo potrudili, da najdemo čim več zanimivih zgodb, ki jih pišejo slovenske gore.