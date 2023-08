Ena najlepših slovenskih planinskih poti v novi podobi

Ena najdaljših in najzahtevnejših slovenskih planinskih poti, Hanzova pot, ki vodi od Koče na Gozdu na Prisojnik oziroma Prisank, kot mu pravijo domačini, je zaživela v novi podobi. A da bi jo lahko varno prehodili, naj se planinke in planinci za ta visokogorski izziv ustrezno pripravijo, poudarja ekipa šestih markacistov Planinske zveze Slovenije (PZS), ki je ob podpori Zavarovalnice Triglav in po pripravljalnih delih Planinskega društva (PD) Kranjska Gora poskrbela za njeno obnovo.

Čeprav je pot po obnovi varn(ejš)a, naj se nanjo podajo le izkušeni planinci in planinke, poudarja Jurij Videc, markacist PZS in vodja obnove. "Hanzova pot na Prisojnik je ena najdaljših in najzahtevnejših poti v Julijskih Alpah. Da bi jo lahko prehodili varno, moramo imeti primerno kondicijo in poskrbeti za ustrezno varovalno opremo. Najprimerneje jo je obiskati poleti, ko so dnevi daljši, saj bodo tudi zelo izkušeni planinci in planinke zanjo skupaj z vrnitvijo potrebovali krepko več kot osem ur hoje. Je pa kljub težavnosti s številnimi izjemnimi razgledi to ena lepših slovenskih planinskih poti."

Ob odpravi na to zelo zahtevno planinsko pot, prav tako pa tudi ob načrtovanju preostalih pohodov, naj ljubiteljice in ljubitelji gora in planin preverijo tudi vremensko napoved in svoja planinska doživetja prilagodijo razmeram oz. jih v primeru slabše napovedi raje prestavijo.

Del poti obnovljen že lani, zaključna dela letos

Večji del obnove naj planinske poti 2022 je potekal lansko jesen. Najprej so člani PD Kranjska Gora in Gorske reševalne službe (GRS) Kranjska Gora opravili pripravljalna dela, ki so obsegala čiščenje poti in umik dveh večjih skal. Po skrbni pripravi je delo začela ekipa markacistov PZS. Čeprav so dela potekala hitro in natančno, jim zaradi vremenskih razmer v tistem času ni uspelo urediti raztežaja na vrhu Prisojnika, ki so ga nato obnovili avgusta letos. Obnova je sicer ves čas potekala na zelo zahtevnem in izpostavljenem terenu, zato je bila previdnost potrebna na vsakem koraku.

"Ker smo sestavili skupino, ki je že precej utečena, smo vsi vedeli, kaj je čigava naloga: del ekipe je poskrbel za transport materiala in orodja, dva člana sta urejala nadelavo, dva za montažo. Najprej smo uredili raztežaj nad razcepom za Kopiščarjevo pot pod Turnom, nato smo se prestavili v grapo, kjer smo prestavili pot v vertikali pred snežiščem. Sledila je obnova spodnjega raztežaja nad tablo za Hanzovo steno, kjer smo zamenjali še prvotne kline in jeklenico iz leta 1926. Vse to smo uredili že lani. Letos pa smo dela končali z urejanjem raztežaja na vrhu Prisojnika," je pojasnil vodja obnove Jurij Videc.

Obnova v številkah Na poti, ki so ji planinke in planinci v izboru Naj planinska pot v lanskem letu namenili največ glasov, so markacisti zamenjali 90 metrov jeklenice, 25 vrvnih klinov in dva stopna klina. Poleg tega so na novo vgradili deset dvojnih stopnih klinov in 14 lestvenih klinov. Na ta način so predani prostovoljci poskrbeli, da se lahko obiskovalci gora na to čudovito, a zelo zahtevno pot znova podajo varno.

Prostovoljci, ki skrbijo za urejenost in varnost planskih poti

Hanzova pot na Prisojnik, na kateri bodo planinke in planinci premagali kar 1350 metrov višinske razlike, je bila obnovljena pod okriljem izbora Naj planinska pot, v okviru katerega si Zavarovalnica Triglav v sklopu akcije Očistimo naše gore in v sodelovanju s PZS prizadeva za promocijo dela markacistov, ki predano skrbijo za urejenost in varnost slovenskih planinskih poti.

"Markacisti s čiščenjem, označevanjem in urejanjem slovenskih planinskih poti pomembno prispevajo k varnejšemu koraku vseh planink in planincev. V Zavarovalnici Triglav zato njihova prizadevanja podpiramo že šesto leto zapored, hkrati pa ljubiteljice in ljubitelje gora in planin vseskozi ozaveščamo, kako lahko za (lastno) varnost na planinskih poteh poskrbijo tudi sami," je ob obnovi povedala Ana Cergolj Kebler, vodja akcije Očistimo naše gore v Zavarovalnici Triglav.