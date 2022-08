Električni francoz, ki požira poglede

Ko kupujemo električno vozilo, se velja vprašati predvsem po lastni elektrokompatibilnosti – kakšna je prevožena dnevna razdalja, kakšna je dnevna uporaba vozila in ali je doma (ali v službi) garaža, parkirno mesto, kjer je mogoče namestiti polnilno postajo. Električni avtomobili so danes namenjeni predvsem tistim, ki vsakodnevno opravljajo pretežno kratke poti in lahko na poti preprosto dostopajo do rešitev za polnjenje ter so obenem še okoljsko odgovorni in varčni. A električni avtomobili so lahko tudi več kot vse našteto ter se s spodobnim dosegom dobro obnesejo tudi za različne preostale aktivnosti, planinarjenje, obiske gora, hribov ...

Naše druženje z električnim Peugeotom e-2008 na raziskovanju lepot Slovenije je bilo nadvse udobno in prijetno. Avtomobil po videnem in preizkušenem vsekakor predstavlja Peugeotov korak v pravo električno smer in dokazuje, da zna biti električna mobilnost tudi magična, znamka pa želi s svojim prvim električnim SUV ponuditi novo raven občutkov. In to jim po preizkušenem dobro uspeva.

Foto: Jan Lukanović

Ustvarjalcem je uspelo združiti na videz težko združljivo – ustvarili so električno vozilo, primerno tako za brezpotja, podeželje kot tudi urbano okolje. Električni Peugeot e-2008 je kompakten, zmogljiv, dinamičen ter učinkovit SUV z električnim motorjem in dosegom do 345 kilometrov. Vozilo na 100-odstotno električni pogon združuje inovativen dizajn, učinkovito varstvo okolja in najsodobnejše tehnologije. V električnem vozilu znamke Peugeot boste zahvaljujoč motorjem in zmanjšanim vibracijam lahko uživali na novi ravni voznega udobja.

Svet se pač spreminja. V avtomobilskem sektorju in tudi na drugih področjih je treba poiskati prave odgovore na nove izzive. Znamka Peugeot, ki se opira na svojo 208-letno zgodovino, danes brezskrbno vstopa v dobo energetskega prehoda. Avtomobil dokazuje, da tehnologija in užitki niso nezdružljivi in da nov avtomobil lahko človeka vsekakor preseneti več kot pozitivno.