Znano je, kdaj bo Kenijec skušal premakniti mejo človeštva

Sobota, med peto in deveto uro zjutraj. Takrat bo Eliud Kipchoge na Dunaju napadel nov mejnik človeštva, so danes sporočili organizatorji Ineosovega izziva 1;59. Teka na maratonski razdalji, ki jo bo skušal kenijski maratonec kot prvi človek preteči pod mejo dveh ur.

"Spremljali smo vremenske napovedi in zdi se, da bo sobotno dopoldne ponudilo optimalne pogoje, kar se tiče temperature, vlažnosti in vetra Optimalno so videti," je odločitev organizatorjev pojasnil Robby Ketchell, vodilni vremenski analitik pri Ineosovem izzivu 1;59 in dodal, da v tistem času na Dunaju pričakujejo veter do dveh metrov na sekundo in temperaturo nekje med 5 in 9 stopinjami Celzija, kar so optimalne razmere za maratonski tek.

Če bo Eliud Kipchoge, sicer maratonski svetovni rekorder, ki je 42.195 metrov dolgo razdaljo lani na berlinskem maratonu pretekel v času 2;01:39, maratonsko razdaljo preteči pod dvema urama, ta mejnik ne bo priznan kot uradni svetovni maratonski rekord, saj pri IAAF teka v takšnih pogojih, kot jih bo imel 34-letni Kenijec, ne priznavajo za rekord.

Bo Kenijec, ki mejnike postavlja tako na stezi kot v cestnih tekih, poskrbel za še enega? Foto: Reuters

Kipchoge bo namreč tekel s pomočjo 41 narekovalcev tempa in ob spremljavi električnega avtomobila, ki bo z laserjem nakazoval želeni tempo. Tekel bo po krožno po trasi, ki bo v 90 odstotkih preizkušnje potekala po popolni ravnini.

Kipchoge, sicer maratonski olimpijski prvak in atlet, ki je odlične rezultate dosegal tudi na stezi (leta 2003 je z 18 leti postal svetovni prvak v teku na 5000 metrov), je na Dunaj s priprav v Keniji pripotoval v torek in čakal na zeleno luč organizatorjev. Zdaj jo je dobil in odštevanje se lahko začne. "Pripravljen sem," je sicer samozavestno povedal, takoj ko je pristal na avstrijskih tleh.