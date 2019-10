Sobota dan za zgodovinski dosežek?

Morda organizatorji Ineosovega 1;59 izziva, kot se imenuje poskus maratonskega teka pod dvema urama, res pretiravajo, ko dosežek primerjajo s prvim vzponom na Mount Everest, pod katerega sta se podpisala Edmund Hilary in šerpa Tenzing Norgay, "vesoljskim" skokom in prostim padom Felixa Baumgartnerja, prostim plezanjem Alexa Hannolda na sloviti El Capitan, popolno desetko telovadke Nadie Comaneci v Montrealu 1976, rekordnimi šprinterskimi podvigi Usaina Bolta in še čim.

Morda gre prisluhniti tudi vsem tistim, ki se sprašujejo o smiselnosti "laboratorijskega" teka, s katerim kenijski maratonec prehiteva razvoj in športni napredek. Marsikdo razume celo pregovorno okorelo Mednarodno atletsko zvezo, ki ne priznava tovrstnih rekordov. A vseeno … Če bo Elius Kipchoge ob svojem dunajskem teku na kultni razdalji 42.195 metrov uro zaustavil pod 120 minutami, bo to nedvomno zgodovinski dosežek, v očeh številnih tekačev pa podvig na meji zmogljivega.

Foto: Reuters Kakšen tempo, kakšen čas Številni rekreativni tekači se te dni mrzlično pripravljajo na ljubljanski maraton (27. oktober). Zgolj za oris. Kdor bo želel razdaljo premagati v treh urah in pol, bo moral ubrati tempo pod pet minut na kilometer. Za tek pod tremi urami, bo moral tekač z enim kilometrom opraviti v štirih minutah in 16 sekundah. Če bi kdo želel zrušiti zdaj že kar 19 let star slovenski rekord Romana Kejžarja (2;11,50), bi potreboval tempo tri minute in osem sekund.



In zdaj še nekoliko dvignimo letvico. Ko je lani Kenijec Lemma Sisay Kasaye postavil rekord ljubljanskega maratona (2;04,58), je tekel v povprečnem tempu dve minuti in 59 sekund. Kipchoge je ob lanskem berlinskem svetovnem rekordu (2;01,39) skozi Brandenburška vrata pridrvel s povprečnim tempom dve minuti in 53 sekund. In zdaj … Za tek pod dvema urama bo potreben tempo dve minuti in 51 sekund.

Foto: Ineos159

Štartna ura v rokah vremenoslovcev

Zmagovalec letošnjega londonskega maratona Kipchoge, ki je (tudi) zaradi dunajskega izziva izpustil svetovno prvenstvo v Dohi ali pa berlinski maraton, na katerem je Etiopijec Kenenisa Bekele nevarno ogrozil njegov rekord (2;01:41), je že končal priprave na visoki nadmorski višini v Keniji. V ponedeljek popoldne se je s člani ožjega štaba na čelu s trenerjem Patrickom Sangom že odpravil proti Dunaju. Tam bo zdaj počakal na končno odločitev o terminu preizkusa.

Kipchoge in organizatorji so že spomladi predvideli, da bo ekshibicijski tek med 12. in 20 oktobrom. Okno je zdaj skrajšano na obdobje 12.-14. 10., osnovna tarča pa je sobotni tek, torej 12. oktobra. Dokončna odločitev o dnevu in uri štarta bo padla tri dni pred tem, kar pomeni, da bo usoda morebitnega sobotnega štarta (predvidoma med 5. in 9. uro zjutraj) znana v sredo. Odločilni dejavnik bo vreme.

Laboratorijski tek

Kenijski atlet in spremljevalci so Dunaj izbrali prav zaradi ugodnih vremenskih razmer, ob tem pa tudi ustreznega časovnega območja (v primerjavi s trenažno bazo v Keniji) in primernosti proge. Zdaj iščejo še idealne vremenske razmere. Merijo na temperaturo zraka med sedmimi in 14 stopinjami Celzija, vlažnost pod 80 odstotki, suho cestišče in skorajšnje brezvetrje.

Trasa proge (Prater) je začrtana že lep čas. To je sklenjena proga, sestavljena iz 4.300 metrov dolge ravnine, ki ob dveh krožiščih prinaša "krog" v dolžini približno 9.600 metrov. Kipchoge ga bo v celoti pretekel štirikrat in nato še dodatnih 3.840 metrov. Sprememba višine bo minimalna (0,06 odstotka), v kar 90 odstotkih preizkušnje pa bo tekel na popolni ravnini.

Pred njim bo vozil električni avtomobil, ki bo z laserjem nakazoval želeni tempo. Kenijcu, ki bo med tekom kar iz vozila ali iz rok spremljevalnih kolesarjev prejemal okrepčila, bo na voljo še 41 narekovalcev tempa. Gre za niz vrhunskih tekačev z vseh koncev sveta, ki se bodo med tekom izmenjevali.

Kipchoge med zadnjimi pripravami v Keniji Foto: Ineos159 Drugi poskus

Eliud Kipchoge, ki je v svoji karieri dobil deset od enajstih maratonskih preizkušenj (leta 2013 ga je s tedanjim svetovnim rekordom v Berlinu premagal rojak Wilson Kipsang), se bo sicer že drugič preizkusil v tovrstnem napadu na čarobno maratonsko mejo. 6. maja 2017 je na dirkaški stezi v Monzi na dogodku Breaking2 pod okriljem ponudnika športne opreme Nike uro zaustavil pri 2;00:25.

Vseeno italijanski dosežek ne šteje za svetovni rekord. Tudi dunajski morebitni podvig ne bo, saj mednarodna zveza IAAF tega teka ne priznava (ne gre za uradni tek pod njihovim okriljem, ne priznavajo obutve, koncepta narekovalcev teka, mobilnih okrepčilnih postaj …). Uradni svetovni rekord tako še naprej ostaja 2;01:39. Kipchoge ga je lani postavil v Berlinu.

Kenijski šampion je zdaj prepričan o tem, da je bolje pripravljen na tokratni izziv in bogatejši za izkušnjo iz Monze, predvsem pa je več kot očitno, da so se organizatorji tokrat še bolj natančno lotili projekta.