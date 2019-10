Priprava na tekaški dogodek leta

Tekaška vročica se sredi jeseni približa vrhuncu. Od septembra do novembra so na sporedu številni maratoni. Na koledarju so kar trije iz elitne skupine World Marathon Majors – Berlin, Chicago, New York, pa tudi tradicionalni ljubljanski maraton, naša največja in množična tekaška prireditev, je tradicionalno na sporedu konec oktobra. Ste se prijavili? 10, 21 ali maratonska razdalja? Glede treningov bi lahko rekli, da smo naredili, kar smo.

Še dobra dva tedna nas ločita od 24. izvedbe ljubljanskega maratona, osrednjega tekaškega dogodka na Slovenskem, ki bo zadnji oktobrski konec tedna (z vrhuncem v nedeljo, 27. oktobra) v glavno mesto privabil na tisoče ljubiteljev teka in njihove spremljevalce.

Če se ga boste letos udeležili tudi vi, bi vaša pripravljenost zdaj že morala biti na primerni ravni, odvisno od rezultatskih ciljev, seveda. Nekaj dni pred tekom zmanjšajte intenzivnost treningov. Vsi vemo, da utrujeni tekači slabše tečejo. Če pridete na start maratona utrujeni od preveč treninga v zadnjih dveh tednih, ste si dobesedno "zvezali" tekaške copate.

Počitek in regeneracija

Zadnji dnevi morajo biti bolj namenjeni počitku oziroma aktivnemu počitku in regeneraciji. To pa ne pomeni, da se morate povsem odpovedati teku in čas preživljati na kavču pred televizijo ali celo v postelji.

V času regeneracije in počitka bo tudi več časa, da preverite, ali vam za jesenske tekaške podvige manjka kakšen kos tekaške opreme ali želite svojo tekaško opremo preprosto prevetriti. Naložba v kakovostno tekaško opremo vam bo še kako prišla prav bodisi na ljubljanskem maratonu ali kasneje v jeseni.

Jesenska tekaška oprema

V jesenskih mesecih so pogoji za tek tako rekoč idealni. V primerjavi s poletno vročino so jesenske temperature med 10 in 20 stopinj Celzija daleč najbolj primerne za tek. Pri tem razponu temperatur se človeško telo ob daljših tekih počuti najbolje.

Tek v jeseni je prijeten tudi zaradi bolj prijaznih temperatur, v katerih se manj znojimo in posledično pokurimo manj energije. Hkrati je jesen tudi tisti del leta, ko tekači kratke hlače in majice s kratkimi rokavi počasi zamenjajo za nekoliko toplejša oblačila.

Nekako velja pravilo, da do temperature približno 15 stopinj Celzija lahko vztrajamo v kratkih oblačilih. Ko temperature padejo na okoli 10 stopinj Celzija, pa je že čas za pajkice in majice z dolgimi rokavi. Za jesenski tek so primerne tiste bolj lahkotne različice tekaških oblačil, ki so izdelane iz sodobnih tehničnih materialov, se hitro sušijo in dobro odvajajo vlago.

Če se na tek odpravimo bolj zgodaj zjutraj, pozno popoldne ali celo zvečer, nam bo zagotovo prišla prav tudi tanjša tekaška jopica ali anorak, ki bo tudi učinkovita zaščita, če nas med tekom preseneti kakšna kaplja dežja.

Jesenska tekaška obutev

Bolj ko se jesen preveša v zimo, več je deževnih dni in vreme je bolj vlažno. V takih razmerah si je smiselno omisliti tekaške copate z vodoodporno membrano, ki skrbi, da je notranjost copat vedno suha. Tovrstni copati nam bodo prišli še posebej prav, če tečemo po gozdnih stezicah, ki so v jesenskih mesecih lahko blatne, mokre in spolzke.

TEKAŠKA OPREMA ZA MOŠKE (kliknite na spodnje tekaške ikone za ogled posamezne opreme)

Če kupujete nove tekaške copate, si za nakup vzemite čas, zberite nekaj uporabnih informacij glede posameznih tekaških copat in v Intersport s seboj prinesite svoje stare tekaške čevlje (ocenimo obrabo in tako lažje določimo tip stopala v fazi teka – tekaški stil).

Pri izbiri pravih tekaških copatov vam je v Intersportu lahko v veliko pomoč (tudi) 3D-meritev stopala Safesize, ki temelji na istočasni statični in dinamični analizi stopal. Omogoča nam tridimenzionalno merjenje in vizualizacijo notranjih čevljev.

Iščete nove tekaške copate, pa ne veste, katere bi izbrali? Poiščite jih hitro in enostavno s pomočjo iskalnika obutve. Več kot 500 tekaških copat za začetnike, rekreativne in zahtevne tekače preverite TUKAJ. O tekaških copatih smo sicer že pisali, s klikom na povezavo preberite več o tem, kako izbrati prave tekaške copate ter specifično o tekaških copatih za pronatorje in trail, nevtralnih, tekmovalnih tekaških copatih.

Meritev Safesize je izjemno natančna – izmeri dolžino, širino in višino stopala. S tako narejenim osebnim profilom posameznik lahko vedno spremlja razvoj oziroma deformacijo stopala in spremlja, katere copate je v preteklosti že uporabljal. Najboljša lastnost meritve Safesize pa je v tem, da naprava ni omejena le na eno znamko, temveč svetuje primerne modele vseh znamk, ki so v danem trenutku na trgu.

Kupujte popoldan ali zvečer, najboljše po treningu, če trenirate, saj je takrat stopalo po vsej verjetnosti že utrujeno, zatečeno, bolj občutljivo zaradi obremenitve. Tako se izognete nakupu preozkega in premajhnega čevlja.

S seboj prinesite par nogavic, v katerih najpogosteje tečete (so vam najljubše za tek), "najlonke" niso primerne za preizkušanje tekaških copat (drsenje noge v copatu, zavajajoč občutek).

Tudi čevlji oziroma tekaški materiali imajo določen rok uporabe (kot hrana), kar pomeni, da se obrabljajo tudi, če samo stojijo v omari, zato se za nakup novih copat odločite tudi na podlagi tega dejstva. Preizkusite dva do tri najustreznejše različne modele in se v njih nekaj minut tudi gibajte. Lahko izberete tudi "primerjalni" sistem odločanja, kjer si obujete dva različna modela copat ter ju primerjate med seboj.

TEKAŠKA OPREMA ZA ŽENSKE (kliknite na spodnje tekaške ikone za ogled posamezne opreme)

Kompresijska tekaška oblačila

Raziskave so pokazale, da kompresijska oblačila nimajo pozitivnih učinkov le v času teka, ampak tudi po njem. Tovrstna oblačila omogočajo boljši pretok krvi, poveča se prenos kisika v mišice, kar za tekače pomeni veliko boljšo vzdržljivost. Zaradi boljšega kroženja krvi se iz telesa veliko hitreje odpravijo odpadne snovi.

TEKAŠKA OPREMA ZA FANTE (kliknite na spodnje tekaške ikone za ogled posamezne opreme)

Nogavice pri teku igrajo eno od pomembnejših vlog. Priporočamo vam sintetične nogavice, ki v veliki meri preprečujejo nastanek žuljev. Dokazano je, da se žulji pri tekačih, ki uporabljajo tovrstne nogavice, pojavijo veliko redkeje kot pri tistih, ki med tekom uporabljajo bombažne nogavice.

Tudi pri teku je varnost na prvem mestu. Ker so jeseni in pozimi dnevi veliko krajši, morate poskrbeti še za dodatno varnost. Najbolje je, da med tekom uporabljate odsevne trakove in naglavno lučko. Priskrbite si lahko tudi LED-lučke ter odsevnike, ki jih lahko namestite na zadnji del copat.

Poleg obvezne in varnostne opreme za tek je zelo zaželeno, če ima tekač pri sebi tudi nekatere dodatke, ki mu dajejo še večjo motivacijo ter voljo za tek. Pri tem mislimo na dodatke, kot so bidon za vodo, nahrbtnik ali tekaška torbica, ledvični pas ter valjček za masažo. Slednjega lahko uporabite za masiranje občutljivih točk, bolečih predelov in napetih mišic po treningu teka. S pomočjo tega dodatka boste naslednji dan povsem spočiti in ponovno pripravljeni na povsem nove in drzne izzive.

TEKAŠKA OPREMA ZA DEKLETA (kliknite na spodnje tekaške ikone za ogled posamezne opreme)

