Kakšno vreme nas čaka ob koncu tedna? Bomo na start maratona in volišča tovorili dežnike?

Po zadnji vremenski napovedi za na volišča in ljubljanski maraton ne bomo potrebovali dežnikov.

Ta konec tedna nas čaka pestro dogajanje. V Ljubljani bodo v soboto, 22. oktobra, v okviru 26. Volkswagen Ljubljanskega maratona na sporedu otroški teki (Lumpi tek se začne ob 11.00) in teki za mladostnike (šolski teki od 12.30), nedelja pa bo rezervirana za maratonce in udeležbo v prvem krogu predsedniških volitev. Bomo na startu maratona in za obisk volišč potrebovali dežnike ali sončna očala?