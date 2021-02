Zlati slovenski reprezentant ni več član Partizana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkar in občasni reprezentant Aleksej Nikolić, ki okreva po operaciji kolka, po poročanju srbskih medijev ni več član Partizana.

Nosilec zlatega odličja z EuroBasketa 2017 Aleksej Nikolić je po novem brez kluba. Slovenski košarkar, ki je ravno v nedeljo dopolnil 26 let, se je po daljši odsotnosti zaradi poškodbe in operacije kolka vrnil v Partizan konec lanskega novembra. Od takrat je treniral ločeno od ekipe, ki jo vodi Sašo Filipovski. Kasneje pa se njenim treningom le pridružil, a vrnitve na parket ni dočakal.

Srbski mediji zdaj poročajo, da naj bi do prekinitve pogodbe prišlo zaradi Nikolićeve discipline, saj naj bi slovenski košarkar kršil nekatera pravila kluba pri okrevanju po poškodbi, na drugi strani pa časnik Ekipa na svojih spletnih straneh poroča, da so bile glavni razlog za prekinitev sodelovanja neizplačane obveznosti srbskega kluba. Nikolić je imel sicer s Partizanom sklenjeno pogodbo vse do konca leta 2022, zdaj pa naj bi se že vrnil v Slovenijo.

Slovenski organizator igre se je vrstam Partizana pridružil leta 2018, potem ko je zapustil Nemčijo in Brose Bamberg. V črno-belem dresu je na 55 tekmah v povprečju dosegal 6,89 točke, 1,05 skoka in 1,61 podaje. Lansko skrajšano sezono je igral kot posojeni igralec v Trevisu, potem pa je njegove dobre predstave prekinila poškodba kolka in kasnejša operacija.

Preberite še: