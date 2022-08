Želijo nagajati Dončiću in druščini

Estonija se lahko na evropskih prvenstvih pohvali z dvema petima (1937 in 1939) in šestim mestom leta 1993 v Nemčiji. Vse od takrat ni igrala pomembnejše vloge na največjih tekmovanjih. Nastopa na svetovnem prvenstvu še nima in težko je pričakovati, da bo na veliki oder stopila prihodnje leto.

V skupini J namreč zaseda zadnje, šesto mesto in ima za tretjim mestom, ki še vodi na svetovno prvenstvo, dve zmagi zaostanka. Po današnjem obračunu v Zlatorogu s Slovenijo (20.30), ki zaseda prav tretje mesto, bo razlika najverjetneje že tri zmage.

A Estonci niso reprezentanca, ki bi jo lahko jemati z levo roko, kar poudarja tudi selektor Aleksander Sekulić. Ekipa je mlada, verjetno bo najmlajša tudi na prihajajočem evropskem prvenstvu, igra poletno in je lačna skalpov.

Jasno, izpostavljajo Dončića

Njihova igra temelji na hitrosti, jasno pa je, da ekipi primanjkuje mednarodnih izkušenj. V prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo so na primer presenetili nemško izbrano vrsto, premagali so tudi Poljake, sicer pa vknjižili štiri poraze – dvakrat so izgubili tudi proti Izraelu.

Pred dnevi se je poškodoval (komolec) eden od pomembnih članov njihove prve peterke Kaspar Treier, kar je velik udarec za četo, ki jo vodi finski strokovnjak Jukka Toijala. Težave ima tudi organizator igre Kerr Kriisa, ki je imel pred kratkim poškodovan gleženj. Njihov najboljši strelec v dozdajšnjem delu kvalifikacij je bil Maik-Kalec Kotsar, ki v višino meri 208 centimetrov in v povprečju dosega 16,8 točke na tekmo.

"Slovenija ima zelo dobre posameznike na branilskih mestih in tudi pod obročem. Gre za izjemno kakovostno ekipo in njeni rezultati to potrjujejo. Slovenija igra zelo hitro, tako kot mi, in veliko meče za tri točke," pred tekmo pravi trener Toijala.

Kapetan Estonije Siim-Sander Vene poudarja, da morajo preprečiti protinapade slovenske izbrane vrste, ki so njena značilnost: "Sploh ko je Luka Dončić v igri. S svojimi podajami naredi razliko in pošilja soigralce v protinapade. Naša naloga je, da jih prisilimo v igro 5 na 5. Mi smo že veliko storili z uvrstitvijo v drugi del. Fantom sem dejal, da v tem delu tekmovanja ni Poljske in Hrvaške. Proti Sloveniji moramo igrati samozavestno, pogumno in delati tisto, kar je treba."