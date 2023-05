Že veste, kaj nas čaka konec junija v Ljubljani?

Oglasno sporočilo

Med 15. in 25. junijem bo v Ljubljani in Tel Avivu v Izraelu Evropsko prvenstvo v košarki za ženske. Gotovo vsi poznamo Gorana Dragića, Luko Dončića in druge košarkarje. Tokrat pa imamo priložnost spoznati tudi žensko košarkarsko ekipo z vzdevkom Rakete.

Rakete bodo vse tekme skupinskega dela v Stožicah igrale ob 18. uri. Uvodno tekmo bodo Slovenke odigrale prvi dan prvenstva, ko se bodo v četrtek, 15. junija, srečale z Veliko Britanijo, dan kasneje jih čaka dvoboj z Nemčijo, nato pa se bodo po dnevu premora v nedeljo, 18. junija, pomerile še s Francijo.

Vstopnice so na prodajnih mestih Eventima in Petrola na voljo že od 15 evrov. Z eno vstopnico si lahko v prvem delu tekmovanja ogledate dve tekmi, bodisi popoldanski bodisi večerni. Rakete si zelo želijo in se veselijo spodbude navijačev na igrišču.

Goran Dragić, zlati kapetan moške košarkarske reprezentance: "Tudi dekleta si zaslužijo enako podporo kot mi fantje."

Vratar slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak pa je dodal: "Vesel sem, da bom lahko svojo sestro Tejo in njene soigralke v državni reprezentanci letos spremljal na domačih tleh. Podprite in nagradite dekleta z obiskom tudi vi."

Na 39. evropskem košarkarskem prvenstvu za ženske bo igralo šestnajst reprezentanc, ki bodo razdeljene v štiri skupine. Dve skupini (A in B) bosta tekmovali v Tel Avivu in dve (C in D) v Ljubljani.

V Ljubljani bo tudi finalni del, tako da bo v Areni Stožice vsega skupaj kar 25 tekem.

Skupina A (Tel Aviv): Črna gora, Latvija, Španija, Grčija Skupina B (Tel Aviv): Belgija, Italija, Češka, Izrael Skupina C (Ljubljana): Nemčija, Velika Britanija, SLOVENIJA, Francija Skupina D (Ljubljana): Turčija, Slovaška, Madžarska, Srbija RAZPORED TEKEM IN SISTEM TEKMOVANJA EVROPSKEGA PRVENSTVA ZA ŽENSKE 2023

Slovenke bodo na prvenstvu stare celine zaigrale četrtič zapored. Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju enkrat zmagale in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu proti Belgiji osvojile končno deseto mesto. Desete so bile tudi pred dvema letoma, ko sta EuroBasket gostili Španija in Francija. Naslov prvakinj bodo branile košarkarice Srbije.

