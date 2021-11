Razlog za okrnjeno ponudbo športnih spektaklov v ZDA v noči na petek tiči v priljubljenem ameriškem družinskem prazniku. Zahvalni dan (Thanksgiving Day) je praznik, ki prinaša tradicionalno druženje v družinskem krogu, na mizi se praviloma znajde pečen puran, spomin na jedi iz zgodnjega kolonialnega obdobja Nove Anglije. Zahvalni dan je na sporedu vsako leto, vsak četrti četrtek v mesecu novembru, zahvaljuje pa se bogu za dobro letino. Praznik obuja spomin na dogodek iz leta 1621, ko so priseljenci, ki so prispeli na novo celino z ladjo Mayflower, po prvi uspešni žetvi povabili na pojedino ameriške staroselce.

Večer za ljubitelje lige NFL

Na zahvalni dan bodo v ligi NFL nastopili tudi Dončićevi "someščani" Dallas Cowboys. Foto: Guliverimage V ligi NBA so na zahvalni dan v preteklosti igrali tekme, a le do leta 2006, nato pa so ocenili, da je napočil čas za spremembo. Odločili so se, da je veliko bolj primerno košarkarjem sredi napornega urnika, saj v sezonskem delu odigrajo 82 tekem, omogočiti prost dan, ki ga preživijo skupaj z družinami. S tem so v ligi NBA zavestno potrdili, da športna atrakcija tistega dne pripada asom ameriškega nogometa v ligi NFL.

Dvoboji lige NBA, pred leti odigrani na zahvalni dan, namreč niso izstopali po gledanosti, ampak ostajali krepko v senci dvobojev ameriškega nogometa. V ameriških domovih se je tako razpasla navada, da se družinske večerje na zahvalni dan oplemenitijo z ogledom dvoboja lige NFL. Do leta 2006 sta bili vsak zahvalni dan odigrani dve tekmi, po odločitvi vodstva lige NBA, da takrat ne igra košarkarskih tekem, pa se je število srečanj lige NFL povečalo na tri. Ta večer bodo odigrani dvoboji Detroit Lions – Chicago Bears, Dallas Cowboys – Las Vegas Raiders in New Orleans Superdome – Buffalo Bills.

V noči na petek bodo v Severni Ameriki sicer mirovali tudi hokejisti v ligi NHL.

Luka Dončić bo nastopil 25. decembra v ligi NBA. Z Dallasom bo gostoval pri Utahu. Foto: Reuters

Slovenski legionarji Luka Dončić, Goran Dragić, Vlatko Čančar in preostali košarkarji lige NBA bodo tako v noči na petek deležni počitka, za razliko od zahvalnega dneva, pa bodo v ospredju, ko bo spet govora o družinskem prazniku, 25. decembra. Za božič se namreč že tradicionalno igrajo dvoboji v ligi NBA, takrat pridejo na vrsto zlasti najbolj atraktivni. Letos bo pet srečanj, na katerih ne bodo manjkali največji zvezdniki lige NBA. Na delu bodo tako tudi LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant in Giannis Antetokounmpo kot tudi Dončić, odigrane bodo tekme New York – Atlanta, Milwaukee – Boston, Phoenix – Golden State, LA Lakers – Brooklyn in kot zadnja Utah – Dallas.