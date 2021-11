Sprememba v odnosu z Dončićem

Po nekoliko zadržanem uvodu in težavah s hrbtom, zaradi katerih je izpustil pet zaporednih tekem, si je Kristaps Porzingis vendarle opomogel in začel igrati, kot se od njega pričakuje. Kot si želijo navijači in soigralci. Na zadnjih šestih tekmah je bilo njegovo povprečje 26,6 točke, skupaj z Luko Dončićem je bil ključen igralec ob zmagi na gostovanju pri LA Clippers, s čimer so prekinili niz treh zaporednih porazov.

Nad Latvijcem so se v preteklosti zgrinjali temni oblaki. Igra mu pod taktirko Ricka Carlisla ni stekla, ogromno težav je imel s poškodbami, zato se je njegovo ime kar nekajkrat pojavilo v kombinaciji z morebitno zamenjavo kluba.

"Zdaj lahko vidite, zakaj ga nismo menjali"

A lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban je v pogovoru za nba.com zanikal tovrstna namigovanja: "To ni res. Zakaj bi to storili? Pri takšnih menjavah vedno ostaneš nekoliko zadaj. Ko zamenjaš superzvezdnika, na koncu ne dobiš najboljšega, kar si želiš. Vedno sem verjel, da še ni pokazal svoje najboljše košarke. Zdaj lahko vidite, zakaj ga nismo menjali. Izjemen igralec in dober človek je. Vse moje izkušnje z njim so pozitivne. Zakaj bi torej storili kaj takega? Ampak o tem se govori le na Twitterju. Verjetno želijo v tem trenutku prodati Luko."

Lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban ni razmišljal o menjavi Kristapsa Porzingisa. Foto: Guliverimage

Latvijec se v preteklosti z namigovanji ni ubadal, saj je verjel, da bo prišel njegov čas: "V ligi NBA je na koncu koncev vse posel. Ni vse v košarkarjevih rokah. Nisem se ubadal s tem, ampak le igral naprej. Osredotočen sem bil na to, da pokažem najboljšo predstavo."

"Nekdo mora narediti prvi korak. Vse je v komunikaciji."

Največja skrb pri 221 centimetrov visokem košarkarju so poškodbe. Zaradi operacije križnih kolenskih vezi je že izpustil celotno sezono 2018/19, v naslednji je manjkal na 18 tekmah. Kako je bilo lani? Podobno, manjkal je le eno tekmo manj.

Tudi letošnja sezona se je začela z negativnim prizvokom in skrbjo, saj je izpustil že pet tekem. Zdaj je povedal: "Čutim, da je moje telo dozorelo. Na igrišču se počutim močnega, kar se odraža na tekmah."

Porzingis se je na zadnjih tekmah prebudil in kaže odlične predstave. Foto: Guliverimage

Verjame, da bosta z Dončićem postala najnevarnejši par v ligi NBA, vse boljši pa je njun odnos: "Moja vloga v New Yorku je bila drugačna. Igra se je ob Luki spremenila. Prilagoditi sem se moral. Obožujem igranje z njim. Težko je najti takšen talent, zato moraš biti hvaležen. Za vse nas naredi igro lažjo. Prav tako čutimo manj pritiska na svojih plečih, ker ta pade nanj. Več se pogovarjava, kar je zelo pomembno. Nekdo mora narediti prvi korak. Vse je v komunikaciji. Preprosto. Težave se stopnjujejo zato, ker se ne pogovarjaš. Učiva se tudi tega. Začeli smo super."

"Dopolnjujeta se"

Nad njima je seveda navdušen Cuban, ki je praktično nenehno ob ekipi, tudi ko ta gostuje. S srcem in dušo je predan klubu, s katerim bi se rad v prihodnosti še kdaj, tako kot leta 2011, veselil naslova lige NBA: "Dopolnjujeta se. Kristaps zna ustvariti prostor. Ko Luka ne igra, pride bližje košu in zadene. V obrambi je odličen z blokadami. Kljub vsemu menim, da še ni pokazal najboljše košarke, a je videti, da se počuti vse bolje."

Cuban bi rad, da se ponovi leto 2011, ko je Dallas osvojil naslov prvaka lige NBA. Foto: Guliverimage

Tudi Luka je zaradi poškodbe izpustil že tri letošnje tekme, saj je imel težave z levim kolenom in gležnjem, kar bi bila lahko največja skrb pri Mavericks. Vse kaže, da Dallas počasi vendarle sestavlja moštvo, ki bi lahko v prihodnosti konkuriralo najboljšim v ligi NBA. In ker ima v svojih vrstah posameznike, kot sta Dončić in Porzingis, ki ju zanima vrh, poleg tega pa ambicioznega lastnika, bi morda lahko kdaj res dočakali ponovitev leta 2011, ko so Teksašani stali na košarkarskem klubskem Olimpu.