Začetek velike trenerske poti, ki jo je napovedal že Obradović

Intervju: Jurica Golemac

Jurica Golemac je pred dnevi s Primorsko podpisal novo pogodbo do leta 2020. Foto: Sportida

Legendarni Željko Obradović je nekoč izjavil, da je eden najbolj inteligentnih košarkarjev, s katerimi je delal. Mnogi strokovnjaki pa na začetku njegove trenerske poti namigujejo na veliko kariero.

Jurica Golemac je pred dobrim mesecem dopolnil 40 let. Malo pred tem se je z zmago Sixta Primorske v slovenskem pokalu veselil svoje prve trenerske lovorike. Pred tem je vodil Šentjur in se kalil kot pomočnik trenerja v Ciboni in reprezentanci Gruzije.

Tudi na igralski ravni je kljub hrvaškim začetkom zares vzklil v Sloveniji, natančneje pri Slovanu in predvsem tedaj evroligaški Olimpiji. V dolgi karieri, ki jo je končal pred petimi leti, je sicer zamenjal veliko delodajalcev. Med drugim je igral tudi za Anadolu Efes, Ural, Panathinaikos, Albo …

V košarkarski vlogi je pečat pustil tudi v slovenski reprezentanci. Foto: Sportida

Pred vami je polfinalna serija s Krko. Po osvojenem pokalnem naslovu in uvrstitvi v polfinale je bilo iz koprskega tabora že mogoče slišati ocene, da je osnovni cilj dosežen. Vas ni strah pretirane sproščenosti?

Tega me ni niti malo strah. Vidi se, da so fantje maksimalno motivirani. V ekipi imamo igralce s pravim značajem. Nihče noče že zdaj končati sezone. Ko se enkrat prebiješ v polfinale, želiš do konca. Do končne zmage.

Kaj bo odločalo v tej polfinalni seriji?

Detajli. Morda navdih igralcev. Kdo bo delal manj napak? Kdo bo bolj osredotočen? Kdo bo imel v danem trenutku več energije? Skrivnosti ni. Krka ima svoje kakovosti, mi imamo svoje. Dobro se poznamo.

Je v podzavesti tudi dejstvo, da vas je Krka premagala v finalu druge lige ABA?

Niti ne. V tej sezoni smo med seboj odigrali že sedem tekem. Na statistični ravni smo bolj uspešno od Novomeščanov. Finale v Čačku? To je pač ena tekma. Žal tista, ki je odločala o napredovanju v prvo ligo. To je bila nekoliko nenavadna tekma. Polfinale bo neko povsem novo poglavje. Kljub zdravstvenim težavam, ki nas tarejo, verjamem, da smo dobro pripravljeni, predvsem pa zelo motivirani.

Vam pogled kdaj uide tudi proti sosednjemu polfinalnemu paru?

Nikakor. Športnik mora vedno razmišljati o svoji naslednji tekmi. To pomeni, da me trenutno zanima zgolj tekma v Kopru. Nato bom misli preusmeril proti Novemu mestu. To sta tudi edini tekmi, za kateri lahko zatrdim, da ju bomo odigrali.

Foto: Sportida

Pred dnevi ste podpisali novo dveletno pogodbo. Kakšen signal je to?

Gre za potrditev dobrega dela in medsebojnega zaupanja. Na eni strani sem jaz s svojimi sodelavci, na drugi pa uprava. Veseli me, da so zadovoljni z mojim delom. Tudi sam sem. Ob tem opozarjam, da sezona še zdaleč ni končana. Sem zelo ambiciozen. S polfinalom se zanesljivo ne bom zadovoljil. Sixt Primorska se ne bo ustavila.

Ni skrivnost, da je Primorska nov igralec na slovenskem košarkarskem zemljevidu, neke vrste umetna tvorba, ki skuša prepričati lokalno okolje. Kako vam gre na tej ravni?

Letos je boljše kot lani. Ta mesec je boljše kot pretekli mesec. Asimilacija je zelo pomembna. Na tej ravni moramo delati. Verjamem, da lahko občinstvo prepričamo z dobrim delom. Na organizacijski ravno smo zelo visoko. Dejal bi celo, da smo med najboljšimi petimi klubi v celotni regiji. Ne le to, tudi s takšno predanostjo in kakovostjo dela se lahko pohvalijo le redkokje.

A ko slovenski klub raste in se dviguje, se kaj hitro sooči z vprašanjem ljubljanske Olimpije. Koliko ste obremenjeni s svojim nekdanjim klubom?

Niti najmanj. Prej nasprotno, želim močno Petrol Olimpijo. Verjamem, da je za slovensko košarko to zelo pomembno. To pa seveda ne pomeni, da bomo Ljubljančanom že vnaprej priznali, da so boljši od nas. Vedno se jim bomo poskušali postaviti po robu. Borili se bomo, dokler se bomo lahko.

Del vaših nekdanjih soigralcev še igra. Vas še kdaj zasrbijo podplati?

S trenerskim poklicem dobim več kot dovolj adrenalina. Malce težav sem imel povsem na začetku. Takrat me je kdaj res mikalo, da bi se slekel in zaigral. A to obdobje je za menoj. O sebi ne razmišljam več kot o igralcu. Povsem osredotočen sem na svojo trenersko pot.

Prvo samostojno trenersko priložnost je dobil v Šentjurju. Foto: Sportida

Dotakniva se vaše trenerske ambicioznosti. Kje se vidite čez nekaj let?

Kot igralec sem želel zmagovati. Podobno je v trenerski vlogi. Kje? Na najvišji ravni. Takšna je moja usmeritev. Trdim pa, da je Sixt Primorska zame odlična stopnica na tej poti. Gre za ambiciozno okolje, v katerem lahko moja ambicioznost pride do izraza. Našli smo se. Srečen sem, da delujem v Kopru. Sicer pa mi je vsako okolje, v katerem sem deloval, nekaj dalo. Veliko mi je pomenilo, da sem sodeloval z Iliosom Zourosom. Tudi partnerstvo s Slavenom Rimcem je bilo za moj razvoj zelo pomembno. Seveda pa ne morem mimo tega, da sem prvo samostojno priložnost dobil v Šentjurju. To so začetki. Veliko dela me še čaka, ambicij pa ne skrivam.

Kateri trener pa vas je najbolj zaznamoval v letih aktivnega igranja?

Ilias Zouros. Igral sem pod njegovo taktirko, nato pa sem bil tudi njegov pomočnik v gruzijski reprezentanci. Zelo je vplival name. Seveda ne morem niti mimo Zmaga Sagadina, s katerim sem delal pri Olimpiji. Krajše obdobje sem preživel tudi z Željkom Obradovićem. Takrat sem bil že starejši. Poskušal sem razmišljati kot trener, zato sem se od njega veliko naučil.

Pred kratkim smo tudi na Hrvaškem lahko zasledili kar nekaj pohvalnih besed na vaš račun. Mnogi so v tandemu Rimac-Golemac videli celo rešitev za reprezentančno klop …

To mi godi, sem pa premlad, da bi razmišljal o reprezentanci. Vse ob svojem času. Želim delati vsak dan. Vsako jutro, vsak večer. Imam dovolj energije.