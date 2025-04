Za Luko Dončića se začenja prava bitka. Ljubitelji košarke bodo v nedeljo zvečer prišli na svoj račun, potem ko se bodo Los Angeles Lakers v gosteh udarili z Oklahoma City Thunder. Za Luko Dončića in druščino bo to pomemben test, saj bo od naslednjih tekem še kako odvisno, na katero mesto se bodo uvrstili po rednem delu. Tekma se začne ob 21.30 po slovenskem času, zelo pomembno vlogo pa bo imel tudi naš košarkar.

Za Los Angeles Lakers se začenja prava bitka za končno uvrstitev po rednem delu lige NBA. Jezerniki trenutno zasedajo tretje mesto v zahodni konferenci, do konca rednega dela sezone pa jih čakajo štiri gostovanja v zadnjih petih tekmah. Sprva bodo dvakrat zapored igrali proti Oklahoma City Thunder, sledi tekma proti Dallas Mavericks, nato pa bodo gostovali še pri Portlandu.

Očitno veliko trojico, Luko Dončića, LeBrona Jamesa in Austina Reavesa, čaka resen preizkus, potem ko bodo Los Angeles Lakers dvakrat zapored gostovali pri najboljši ekipi na zahodu. Jasno je, da so ti trije košarkarji nosilci igre pri Jezernikih, saj so na zadnji tekmi proti New Orleans Pelicans (124:108) skupaj dosegli 92 točk. Najboljši je bil Luka Dončić, ki je v statistiko vpisal 35 točk, Reaves pa je s šestimi zadetimi trojkami dosegel 30 točk.

Foto: Reuters

Dončić: To bo vsekakor velik izziv

Luka Dončić ima na Oklahomo še sveže spomine iz lanske končnice. Lani je še v dresu Dallasa proti njim igral v polfinalu. Teksašani so jih premagali s 4:2 v zmagah in Dončić se še kako zaveda, da jih čakata dve zelo zahtevni tekmi.

"To bo vsekakor velik izziv. Vsi vemo, kako igrajo. Niso brez razloga prva ekipa na zahodu. Igrajo neverjetno. Cela ekipa igra zelo dobro, zato bo to za nas res velik izziv," je po tekmi proti Pelikanom povedal 26-letni Ljubljančan.

Shai Gilgeous-Alexander Foto: Guliverimage

Le trinajst porazov

Oklahoma, ki ima v rednem delu lige na svojem računu 64 zmag in le 13 porazov ter si je že zagotovila mesto v končnici, je ekipa s trenutno najboljšo obrambo lige. Njihov najboljši igralec je Shai Gilgeous-Alexander, ki v povprečju na tekmo dosega 32,6 točke.

Zelo izenačeno stanje na lestvici

Los Angeles Lakers so trenutno na tretjem mestu s 47 zmagami in 30 porazi. Denver Nuggets so na četrtem mestu (47–31), peti so Golden State Warriors (46–31). Sledijo Minnesota Timberwolves (46–32), LA Clippers (46–32) in Memphis Grizzlies (46–32). Vsaka tekma lahko premeša vrstni red, kar pomeni, da bo boj za čim boljše izhodišče pred končnico še zelo napet. Končnico sta si formalno že zagotovili le vodilni ekipi – Oklahoma City Thunder in Houston Rockets.

Liga NBA, 6. april:

Lestvica:

Preberite še: