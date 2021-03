Vladimir Anzulović ni več trener Krke

Vodstvo Krke se je za ta korak odločilo po slabših predstavah članske ekipe v zadnjem obdobju v regionalni ligi Aba in državnem prvenstvu. Damjanovič je v klubu do zdaj delal kot pomočnik trenerja, obenem pa je tudi pomočnik selektorja slovenske košarkarske reprezentance.

Foto: Sportida

"Zadnji rezultati moštva so nas prisilili v ukrepanje. Vladimir Anzulović ni več trener članske ekipe Krke. Klub in trener sta se sporazumno razšla. Na tem mestu se želim zahvaliti Vladimirju za vse, kar je storil za naš košarkarski klub, predvsem pa za prizadevno delo in rezultate, ki jih je dosegal. Pod njegovim vodstvom smo igrali finale superpokala Slovenije, redni del domačega prvenstva pa je Krka sklenila na prvem mestu s šestnajstimi zmagami in dvema porazoma. Na njegovi nadaljnji trenerski poti mu želimo vse dobro," je kadrovsko potezo pojasnil predsednik kluba Andraž Šuštarič.

Foto: Vid Ponikvar

Anzulović se je zahvalil vsem

"Dragi krkaši in drugi ljubitelji košarke. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil upravi, igralcem, svojim pomočnikom in vsem preostalim zaposlenim v klubu za trud in energijo, ki so jo vložili v tem letu in pol, ki smo ga skupaj preživeli v klubu. Poskušali smo ustvariti sistem igre in dela, ki bi v prihodnosti, ob izpolnjevanju rezultatskih ciljev, ponujal priložnost mladim slovenskim igralcem, da skozi trdo delo gradijo svojo košarkarsko pot v KK Krka. Po uspešno končanem prvem delu sezone v ligi Aba in zanesljivo osvojenem prvem mestu v prvem delu slovenskega prvenstva nas je po novem letu večino igralcev in trenerjev pokosil koronavirus. Od takrat žal nismo bili več tako uspešni in konkurenčni okrepljenim moštvom lige Aba, kar je pripeljalo do nekaj nezaželenih porazov," je ob slovesu povedal Anzulović.