Vlada Slovenije je Košarkarski zvezi Slovenije dala soglasje za vložitev kandidature za organizacijo in morebitno sofinanciranje ene skupine rednega dela evropskega prvenstva v košarki 2029 za moške, ki bo potekalo predvidoma konec avgusta in v prvi polovici septembra 2029 v Ljubljani, so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.