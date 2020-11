Veteran Udonis Haslem bo še za vsaj eno sezono podaljšal z Miamijem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapetan zasedbe, ki je bil rojen v Miamiju in je bil tam tudi študent, je bil trikrat prvak NBA v letih 2006, 2012, 2013 in je vseh dosedanjih 17 sezon v severnoameriški košarkarski ligi NBA preživel v Miamiju.

S tem je med igralci, ki so ta čas člani moštev najmočnejše košarkarske lige na svetu, edini, ki je tako dolgo pri eni sami ekipi.

V karieri je odigral 858 tekem rednega dela, od tega 500 dvobojev v začetni postavi, ter še 147 dvobojev v končnici, ko je bil na 84 tekmah član prve peterke.

"Jaz sem Miami Heat, Miami Heat sem jaz," je dejal Haslem med promocijskim nastopom. "Ti fantje še vedno cenijo tisto, kar prinesem na igrišče."

V zadnji sezoni odigral zgolj 44 minut

Zadnja sezona za Haslema ni bila zvezdniška, odigral je namreč vsega skupaj zgolj 44 minut, niti ene minute pa ni bil del ekipe v končnici, v kateri je Miami napredoval vse do velikega finala, v katerem pa je moral z 2:4 priznati premoč prvakom Los Angeles Lakers.

Kljub temu pa je imel velik vpliv v garderobi. "Resnično nisem razumel, kakšen vpliv imam na te fante, dokler nisem imel priložnosti biti v mehurčku in z njimi preživeti toliko časa," je dejal. "Res sem dojel, da se ti fantje odzivajo name, človek. To je bilo zame nekaj res velikega."

Haslem je že aprila 2018 preigraval možnosti o upokojitvi dresa, skupaj s še eno legendo floridske zasedbe Dwyanom Wadom. Haslem bo z Miamijem med uradnim prestopnim rokom, ki je bil zamaknjen zaradi pandemije novega koronavirusa, podpisal pogodbo z ekipo za še eno sezono za veteranski minimum, vreden 2,6 milijona dolarjev oziroma milijon manj upoštevajoč omejitve salary capa.

Doslej je bilo le pet igralcev v ligi NBA dalj časa povezanih z enim moštvom. Dirk Novitzki je igral 21 sezon za Dallas Mavericks, pokojni Kobe Bryant 20 let za LA Lakers, Tim Duncan 19 sezon za San Antonio Spurs, John Stockton je 19 sezon preživel v dresu Utah Jazz, Reggie Muller pa je 18 sezon igral v majici Indiana Pacers.

Haslem bo z nastopom na tekmi v novi sezoni, ki se bo začela 22. decembra, postal uradno najstarejši igralec, ki je kadarkoli zaigral za floridsko franšizo.