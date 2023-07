Velika tragedija novega člana Dallasa

Prvi je novico o smrti Exuma objavil Partizan, ki je zdaj že svojemu nekdanjemu članu izrekel sožalje, zatem pa so o tem poročali tudi pri Telegrafu. Cecil Exum naj bi imel v zadnjem času hude težave s pljuči, zadnje dni pa naj bi preživel na intenzivni negi v eni izmed bolnišnic v ZDA.

With great sadness we found out that our dear Cecil Exum died today at the age of 60.#KKPartizan is expressing deepest condolences to @daanteee and Exum family. 🙏🏽🕊️ pic.twitter.com/Vy9yloeDHA — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) July 3, 2023

Exum je kot košarkar in še študent v ligi NCAA igral ob boku Michaela Jordana in Jamesa Worthyja, s katerima je v dresu Tar Heels tudi osvojil prvenstvo leta 1982. Leta 1984 ga je Denver Nuggets izbral na naboru lige NBA, nato pa je svojo košarkarsko pot nadaljeval v Avstraliji, kjer je sedem let igral v ligi NBL.

Dante Exum Foto: Grega Valančič/Sportida

V zadnji sezoni je Cecil pogosto obiskoval tekme svojega sina Danteja v Beogradu. Ta je sicer pred kratkim sklenil sodelovanje z Dallas Mavericks, kjer bo združil moči z Luko Dončićem. Exum ima izkušnje v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Med letoma 2014 in 2019 je igral za Utah Jazz, med letoma 2019 in 2021 pa za Cleveland Cavaliers. V teh letih je njegovo povprečje znašalo 5,7 točke, 1,8 skoka in 2,7 podaje na tekmo. Košarkar iz Melbourna je v minuli sezoni igral za beograjski Partizan, ki se je prebil v četrtfinale evrolige in osvojil regionalno ligo ABA, v sezoni 2021/22 pa je bil član Barcelone.