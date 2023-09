Velik uspeh slovenskih košarkarskih veteranov

Košarkarji veteranskega društva Štajerska so konec tedna v argentinskem obmorskem mestu Mar del Plata prvič postali svetovni prvaki. Na tekmovanju pod okriljem Mednarodne zveze veteranske košarke (Fimba) so v kategoriji nad 60 let v nedeljskem finalu premagali Brazilijo s 54:51. Največji delež je s 16 točkami prispeval Slavko Kotnik.

Štajerci so morali do finala v predtekmovanju premagati Salvador in še eno od brazilskih ekip, kar so storili zlahka, prav tako z visoko prednostjo so za vstop v četrtfinale ugnali Perujce, nato pa sta jim na poti do finala nasproti stali dve domači ekipi. Prvo so premagali z 79:65, finale pa so si zagotovili z zmago s 73:52 proti A-ekipi Argentine.

Nekdanji slovenski reprezentant Kotnik je v finalu nanizal 16 točk, na prvenstvu pa je bil s povprečjem skoraj 18 točk četrti strelec v svoji starostni kategoriji. Z desetimi točkami se je v finalu izkazal tudi Marjan Oprčkal, ki je bil s povprečjem dveh trojk na vsaki od šestih tekem tudi šesti najboljši strelec z razdalje.

Za VKD Štajerska, ki se že dve desetletji udeležuje evropskih in svetovnih prvenstev pod okriljem Fimbe, je to največji uspeh v zgodovini, potem ko so evropski naslov osvojili leta 2012 v litovskem Kaunasu ter leta 2018 v Mariboru, na prvenstvu, ki ga je pripravilo prav to društvo.

Slovenijo sta na letošnjem SP zlasti zaradi oddaljenosti in s tem povezanih visokih stroškov zastopali le dve ekipi, ob tej v kategoriji nad 60 let še ekipa Zlatorog Laško, ki je nastopila v kategoriji nad 50 let.

Laščani, med katerimi je bil najboljši strelec Tomaž Blagotinšek, so v svoji skupini najprej zlahka odpravili ekipi Peruja in Čila, nato pa v osmini finala izgubili proti še eni čilski ekipi s 43:52.

Skupaj je na SP v Argentini nastopilo 281 moških in ženskih ekip iz 31 držav, ki so se za odličja merile v kategorijah od 30 pa vse do 80 let.