"Velik dan zame in za košarko"

Intervju: Jaka Lakovič

Jaka Lakovič in Igor Kokoškov sta se 17. 9. 2017 takole veselila naslova evropskega prvaka. V roku zgolj 48 ur sta bila napredovanja deležna na klubski ravni. Foto: Sportida

V košarkarskih krogih odmeva novica o tem, da bo srbski strokovnjak Igor Kokoškov, ki se je v slovensko zgodovino zapisal tudi kot selektor evropskih prvakov 2017, v prihodnji sezoni glavni trener severnoameriške poklicne ekipe Phoenix Suns. Le nekaj dni pred tem pa je bil napredovanja deležen tudi njegov pomočnik v reprezentanci Jaka Lakovič. Ljubljančan, ki bo poleti dopolnil 40 let, bo v zaključku rednega dela španskega prvenstva vodil Bilbao. Potem ko je bil pri slednjem in pri drugi ekipi Barcelone pomočnik, torej Jale odpira poglavje samostojnega vodenja. Ob tem bo skušal unovčiti tako bogate igralske izkušnje, ki si jih je med drugim pridobil pri Barceloni in Panathinaikosu, in črpati bogato znanje, nakopičeno ob sodelovanju z uglednimi trenerskimi imeni, kakršna so Željko Obradović, Xavi Pascual ali že omenjeni Kokoškov.

Jaka Lakovič, trener španskega prvoligaša RETAbet Bilbao Basket. Foto: Sportida Ste se že povsem vživeli v vlogo glavnega trenerja?

Že novembra je Bilbao odslovil prvega trenerja. Zdaj so se v klubu odločili za novo zamenjavo. Ob tem so ocenili, da je za klub najbolje, če taktirko prevzame nekdo, ki dobro pozna položaj in celotno dinamiko. Položaj je, kakršen pač je. Jaz sem ga podedoval. Treba se je boriti. Upanje umre zadnje.

Cilje je seveda obstanek v ligi …

Vsekakor. Ne bo nam lahko. Čakajo nas štiri tekme. Razpored nam ni pisan na kožo. Korak za korakom. Tekma za tekmo. Naslednja tekma je vedno najbolj pomembna tekma. Naš prvi tekmec je Obradoiro. Zanima nas le zmaga.

Kaj lahko storite v tako kratkem času? Imate kakšno posebno zamisel?

Še bolj moram poenostaviti našo taktiko. To je osnova ideja. Pričakujem tudi reakcijo igralcev na trenersko zamenjavo. Verjamem, da bom v igralcih videl željo, košarkarsko lakoto, motivacijo … Dinamika ekipe v celotni sezoni ni bila dobra. Posledično so fantje mentalno izčrpani. Če se bodo dvignili, imamo možnost.

V reprezentanci stoji ob strani novemu selektorju Radu Trifunoviču. Foto: Sportida

S klubom ste se dogovorili za sodelovanje do konca sezone?

Da. Želim pomagati po svojih najboljših močeh. A v tem položaju nisem sam. Strniti moramo svoje vrste. Trdim, da so najbolj pomembni igralci. Trenerji smo tukaj le opora.

Vloga glavnega trenerja je vendarle nek mejnik. Ste čutili cmok v grlu, ko ste prvič nagovorili igralce?

Prestop iz vloge pomočnika v glavnega trenerja je stresen. Položaj otežuje še dejstvo, da ta prehod opravljam v istem klubu. Zakaj? Z igralci sem ustvaril določen odnos. Zdaj se ta odnos malenkostno spreminja. Na tej ravni se bo morda pojavila kakšna težava. V samem vodenju treningov ali tekem pa ne vidim težav.

Sodelovali ste s številnimi uglednimi trenerji. Na kakšen način lahko kot trener črpate te izkušnje?

Prav gotovo se bom znašel v trenutkih, ko mi bo sodelovanje z velikimi trenerji prišlo še kako prav. Po drugi strani pa želim razviti svoj slog. Nobena situacija v košarki ni povsem identična. Moraš se odzvati na svoj način. Ne vem, ali bi bilo kopiranje potez drugih trenerjev smiselno. Jaz sem Jaka. Jaka Lakovič. Zgradil bom svojo trenersko osebnost. Svoj trenerski značaj. Pri tem pa bom zanesljivo črpal iz filozofij trenerjev, s katerimi sem sodeloval.

Če se dotaknemo vodenja tekem in na eno stran postavimo pregovorno mirnega Igorja Kokoškova ter na drugo temperamentnega Željka Obradovića. Kateremu od trenerjev, s katerima ste sodelovali, boste bližje?

Obradović je eden najboljših trenerjev na svetu. S svojim načinom vodenja je edinstven. Vsi ga poznamo po tem slogu. Igorju se pozna, da se je trenersko razvijal predvsem v ZDA, kjer so trenerji drugačni. Osebno mi je to vodenje bližje. Igor res deluje zelo mirno, a se zna razjeziti, ko je to potrebno in na pravi način, predvsem pa stalno izkazuje spoštovanje in zaupanje do košarkarjev. Verjamem, da sem se tudi v delu z njim ogromno naučil.

Tekmeci do konca sezone bodo Obradorio, Baskonia, Murcia in San Pablo Burgos. Foto: Sportida

Verjetno vam ni ušla informacija o tem, da bo Igor Kokoškov kot prvi Evropejec prezel vodenje ekipe iz lige NBA, v tem primeru Phoenix Suns …

Povsem zasluženo. To je neverjetna čast. Vem, da je skupaj z družino čakal na ta trenutek. To je dober dan za družino Kokoškov in za vse njegove prijatelje. Tudi sam se ponosen, da sem delal z njim. Zato lahko rečem, da je to tudi velik dan zame in za košarko.

Kaj pa porečete na poigravanje s scenarijem, po katerem bi Phoenix na naboru lige NBA izbral Luko Dončića?

Ravno ta teden sem se pogovarjal s Phoenixovim oglednikom. Zaupal mi je, da razmišljajo o Luki. Jasno, vse bo odvisno od tega, kdaj bodo izbirali in kdo bo na voljo. Upoštevati je treba tudi klubske potrebe. V tem kontekstu je izpostavil centrsko vprašanje. Eden od glavnih kandidatov je namreč DeAndre Ayton. Več bo jasno po žrebu za vrstni red na naboru.

Kako pa komentirate Dončićevo klubsko sezono?

Od julija naprej igra vrhunsko. Bil je eden od vodij evropskega prvaka in eden od vodij madridskega Reala, s katerim se je prebil na zaključni turnir evrolige. S tem sem povedal vse. Luka je genij pod koši. Upam in verjamem, da bo šla njegova igralska kariera le še strmo navzgor.

"Dončić je genij pod koši." Foto: Sportida

Kaj pa vaša kariera? Obstaja možnost za korak nazaj, torej vrnitev v vlogo pomočnika, ali pa vas zanima le še samostojno vodenje ekip? Ste prestopili to mejo?

Seveda me zanima vloga prvega trenerja. To je moj cilj. Po drugi strani pa tudi vrnitve v vlogo pomočnika trenerja ne bi razumel kot korak nazaj. Morda le na papirju.

Ste naklonjeni predvsem Španiji?

Trenerska služba je kruta. Saj poznate reklo, po katerem mora imeti trener vedno pripravljen kovček za selitev. Tudi jaz sem pripravljen na vse. Sem povsem odprt.

To je morala sprejeti tudi družina, mar ne?

Na srečo imam ob sebi ženo Heleno, ki je bila vrhunska košarkarica. Kot takšna razume naravo mojega poklica. Stoji mi ob strani. Zaradi tega sem ji neizmerno hvaležen. Ne le njej, temveč vsem tistim, ki verjamejo vame.