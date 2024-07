"Zelo sem hvaležna in počaščena za priložnost, da se pridružim tako priznani organizaciji, ki je znana po svoji zmagovalni kulturi in predanosti ljudem," je ob tem dejala Vanja Černivec. "Sodelovati in voditi z najboljšimi v poslu, medtem ko gradijo močno skupnost in spodbujajo pozitivne spremembe skozi košarko v Bay Area, je nekaj, česar se res veselim," je še dejala Štajerka.

Podiranje mejnikov za Vanjo Černivec ni neznanka. Že leta 2020 je postala prva skavtinja v zgodovini Chicago Bulls, ekipe, ki je med drugim razlog za to, da se je že v mladih letih zaljubila v košarkarsko žogo. Za ligo NBA je med drugim delala v Indiji in na Kitajskem, nato je v sklopu NBA Europe živela tudi v Madridu in Londonu, ki je zadnji dve leti znova postal njen dom. Leta 2022 je namreč zagrizla v nov velik izziv in stopila v čevlje športne direktorice ženske ekipe London Lions, s katero se je v svoji drugi sezoni po zmagi nad Bešiktašem v finalu povzpela do naslova v Eurocupu, kar je bil za klub zgodovinski uspeh. Po koncu sezone se je lotila iskanja novega izziva, tega pa našla čez lužo pri ekipi Golden State Valkyries.

"Graditi Valkyries z Vanjo je neverjetna priložnost in uresničitev sanj," je ob podpisu sodelovanja dejal generalni direktor kluba Ohemaa Nyanin. "Njeno košarkarsko znanje je ogromno, in kar je še pomembneje, je neverjetna oseba. Naša ekipa je sama po sebi močnejša z njenimi raznolikimi izkušnjami, ki pomagajo pri vodenju našega urada in ekipe. Kot Slovenka, ki se pridružuje naši ekipi, bi rekel: Dobrodošla doma, Vanja!" so zapisali pri Valkyries.

Golden State Valkyries, WNBA podružnico sedemkratnih prvakov NBA Golden State Warriors, so 5. oktobra 2023 napovedali kot 13. franšizo WNBA. Med sezono WNBA 2025 bo ekipa imela sedež v Oaklandu in igrala domače tekme v Chase Centru v San Franciscu.