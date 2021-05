V živo: Šentjur odlično odprl finale pokala

V finalu za jubilejni 30. pokalni naslov se pravkar merita Krka in Šentjur. Novomeščani so v polfinalu dobili že skoraj izgubljeno tekmo in izločili Cedevito Olimpijo, Šentjur pa je presenetil Rogaško. Dolenjci se potegujejo za četrto pokalno lovoriko, Šentjur za prvo.

Pokal Spar zaradi koronskih časov letos poteka v drugačnem formatu. Sodelovalo je le osem najboljših ekip državnega prvenstva, ki so se v četrtfinalu pomerile v eni tekmi. Zmagovalci so napredovali na zaključni turnir na Kodeljevem. V polfinalu sta se srečala Šentjur in Rogaška ter Krka in Cedevita Olimpija, v finale pa napredovala Šentjur in Krka, ki se pravkar merita v finalu. Novomeščani so bili do zdaj trikrat pokalni prvaki, Šentjur še nikoli.

Pokalne lovorike se je do zdaj veselilo šest ekip, največkrat, 20-krat, Olimpija, trikrat Sixt Primorska in Krka, enkrat pa Kovinotehna Savinjska Polzela, Pivovarna Laško in Helios Suns.