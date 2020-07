V Stožicah vse manj odprtih vprašanj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kar nekaj klubov iz lige ABA se je že lotilo priprav na novo sezono. Pri Cedeviti Olimpiji odklepanje dvorane v Stožicah načrtujejo za desetega avgusta. Do takrat čaka vse "zmaje" podroben zdravstveni pregled.

Slovenska reprezentanta in po novem tudi klubska soigralca Edo Murić in Alen Hodžić sta se v torek kot prva zglasila na zdravstvenem pregledu. "Nujno zlo in znak, da bo šlo kmalu zares. Komaj čakam," je ob tem dejal Murić.

Kmalu se bodo na pregledih zvrstili tudi vsi drugi. Predvidoma do 10. avgusta, ko se bodo tudi uradno začele priprave Cedevite Olimpije na sezono 2020/21. Ta naj bi se s superpokalno tekmo začela 17. septembra. Prva tekma v EuroCupu je predvidena za 30. september, v ligi ABA pa 4. oktober, čeprav se zdi, da je ob epidemiološki sliki v nekdanji skupni državi negotovost povsem razumljiva.

Nekaj nejasnosti je tudi še glede igralskega kadra, ki še ni dokončno sestavljen, čeprav je trener Jurica Golemac v komunikaciji z vodstvom kluba med oddihom v Dalmaciji na daljavo zapolnil nekaj ključnih vrzeli. Tako je jasno, da se bo Cedevita Olimpija v novo sezono podala v močno spremenjeni postavi.

Poleg že omenjenega Murića so v Stožicah ostali še kapetan Jaka Blažič, ameriški krilni center Mikael Hopkins, srbski center s slovenskim potnim listom Ivan Marinković in mladi Rok Radović, ki upa na prvo pravo priložnost. Poleg Hodžića pa bodo s statusom novinca zaigrali njegov donedavni soigralec iz Primorske Žiga Dimec, ameriški organizator igre Kendrick Perry, afriški center Mangok Mathiang, mladi up slovenske košarke Dan Duščak ter izkušeni Splitčan Roko Leni Ukić.