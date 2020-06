V protestni povorki tudi Divac, Stojaković in Bogdanović

Predstavniki nekdanje jugoslovanske in zdajšnje srbske in ameriške košarke, Vlade Divac, Peđa Stojaković in Bogdan Bogdanović, so se udeležili protestne povorke, ki se je v soboto sprehodila po ulicah upravnega središča zvezne države Kalifornija, Sacramento, je danes poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.