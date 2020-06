Potrjeno: v boj za naslov NBA-prvaka 22 ekip

Upravni odbor lige NBA je sprejel odločitev, da se bo prekinjena sezona 2019/20 severnoameriške košarke v dobro varovanem mehurčku Disney Worlda v Orlandu nadaljevala z 22 ekipami. Glasovalo je 30 ljudi, le eden je bil proti, trdi novinar ESPN. To pomeni, da bomo v tej sezoni še naprej navijali za slovenski trio - Luka Dončić, Goran Dragić in Vlatko Čančar.

Vsako od 22 moštev bo odigralo osem tekem rednega dela sezone, te tekme pa bodo določile 14 neposredno uvrščenih potnikov v končnico, sedem iz vsake konference, ki se bodo za naslov prvaka pomerili v končnici. Preostala udeleženca končnice bodo določile dodatne kvalifikacije med še neuvrščenimi moštvi.

Najboljšim 16 ekipam vzhodne in zahodne konference, upoštevajoč razvrstitev, kakršna je bila na dan prekinitve ligaškega prvenstva 11. marca zaradi novega koronavirusa, se bodo pridružile še najbolje uvrščenih šest ekip, ki so trenutno tik pod mejo končnice. Gre za ekipe New Orleans, Portland, San Antonio, Sacramento, Phoenix in Washington, navajajo viri.

Ekipe se bodo julija preselile v vadbene tabore v Orlandu. Življenje v floridskem mehurčku NBA bo urejal nabor varnostnih protokolov. Medtem ko bodo igralci in trenerji lahko igrali golf ali jedli v restavracijah na prostem, bodo morali vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo.

Kdaj se bo vse skupaj začelo, še ni znano, vseeno pa v medijih krožijo ti datumi. Sezona se bo najkasneje nadaljevala 31. julija, končala pa se bo 12. oktobra.

