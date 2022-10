V iskanju evropskega maščevanja: V tem zagotovo zamujamo za tekmeci

Še kako živ je spomin na letošnji april, ko je Cedevita Olimpija pred 12.500 gledalci v razprodanih Stožicah predvsem na račun slabšega prvega polčasa s 83:85 izgubila četrtfinalno tekmo EuroCupa z Bursasporjem. Jacob Pullen je takrat sicer zadel trojko za zmago, a sekundo po sireni. To je bila tudi prvi tekma po enajstih letih, ko je bila dvorana za tekmo Olimpije povsem razprodana, iz 12.500 grl pa se je pred tekmo slišalo ponarodelo Malo teraso.

Cedevita Olimpija začenja evropsko sezono. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Podobnega vzdušja si v klubu slovenskih prvakov želijo tudi letos in tudi na uvodni preizkušnji bodo Stožice lepo popolnjene. Zasedba ljubljanske ekipe je od lani doživela nekaj korenitih sprememb, predvsem se lahko pohvali z daljšo klopjo, tudi praktično vsi novinci so se že dokazali kot dodatna moč ekipe, po poškodbah pa okrevajo še Lovro Gnjidić, Karlo Matković in Zoran Dragić, ki se počasi vrača na parket. "Rehabilitacija teče po načrtu, kar me veseli, saj se želim stoodstoten vrniti na teren in čim prej pomagati ekipi, ki ima po mojem mnenju velik potencial. Je mlajša od lanske, polna energije, napadalno zelo močna, zato si upravičeno postavlja visoke cilje," pravi mlajši od bratov Dragić.

Pri ljubljanski ekipi upajo na pomoč iz tribun. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

A tudi prvi nasprotniki ljubljanske ekipe so glede na lani dodobra zapolnili svoje vrste. Strateg Dušan Alimpijević lahko ob Dereku Needhamu, ki je bil v prejšnji sezoni uvrščen v najboljšo peterko evropskega pokala, med drugim računa na Anthonyja Clemmonsa, Ahmeta Duveriogluja in Zacha Augusta, ki je bil v prejšnji sezoni član Cedevite Olimpije.

In tako kot ljubljanska ekipa, ki je v ligi ABA za uvod zabeležila dve zmagi, je tudi turška ekipa zanesljivo vstopila v novo sezono turškega prvenstva. Na gostovanju pri Gaziantepu je slavila z 69:50, v soboto pa je na domačem parketu premagala še Turk Telekom z 79:63.

"Ekipa Bursasporja se je zagotovo dvignila v kakovosti v primerjavi s prejšnjo sezono. Turško moštvo ima več izkušenj, že drugo sezono ekipo s klopi vodi tudi Dušan Alimpijević. Frutti Extra Bursaspor igra odlično košarko, v tem trenutku bi celo rekel, da so boljša ekipa kot mi. Ne trdim sicer, da imajo boljše igralce, zagotovo pa so boljša ekipa, ki je bila skupaj skozi celotno pripravljalno obdobje, tudi težav s poškodbami ali pa igralce, ki bi bili del reprezentančnih akcij, niso imeli. V tem pogledu zagotovo zamujamo za svojimi tekmeci, vsaj glede na njihove tekme, ki smo jih spremljali. Morali bomo igrati fizično in intenzivno ter ne dovoljevati lahkih košev. Zapreti bomo morali svoj obroč in odgovoriti na njihovo hitrost," je pred uvodno preizkušnjo nove evropske sezone povedal strateg Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

"Ne trdim sicer, da imajo boljše igralce, zagotovo pa so boljša ekipa, ki je bila skupaj skozi celotno pripravljalno obdobje, tudi težav s poškodbami ali pa igralcev, ki bi bili del reprezentančnih akcij, niso imeli," opozarja Golemac. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Prvi pravi test

Da bo to prvi pravi test in pokazatelj trenutne forme ekipe, pa je prepričan tudi center Alen Omić. "V novi sezoni sta za nami dve tekmi in nobene od ekip, proti katerim smo do zdaj igrali, ne moremo primerjati z Bursasporjem. Govorimo o ekipi, ki se je v prejšnji sezoni uvrstila v finale EuroCupa. Gre za odlično in resno ekipo, ki ima dobro pokrite vse igralne položaje. Jedro ekipe je ostalo praktično enako kot v prejšnji sezoni, tudi trener je enak, v svoje vrste pa so med drugim pripeljali tudi Zacha Augusta, ki je bil v prejšnji sezoni del naše ekipe. Zavedamo se, da bodo naši tekmeci v Ljubljano prišli z željo po zmagi. Vsi moramo dihati kot eno, se boriti do zadnjega in narediti vse, da pred domačimi navijači zabeležimo zmago," je prepričan Omić.

Yogi Ferrell si je postavil jasne in visoke cilje. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Želimo si čim več naslovov. V domačih tekmovanjih so ti praktično samoumevni, težje pa bo v evropskem pokalu in ligi ABA. Osebno si bolj želim naslova v evropskem pokalu, ki nam po tekmovalnem sistemu bolj ustreza, saj je v izločilnih bojih veliko odvisno od dnevne forme in motivacije," pa je dodal Yogi Ferrell.

Cedevita Olimpija bo igrala v skupini A, poleg Bursasporja pa bodo njeni nasprotniki še italijanska Brescia, španski Joventut Badalona, Lietkabelis Panevezys iz Litve, francoski Bourg en Bresse, ukrajinski Prometej, nemški Ulm, Cluj-Napoca iz Romunije ter Umana Reyer iz Benetk. Po osemnajstih tekmah se bo prvih osem ekip uvrstilo v izločilne boje, ki bodo potekali enako kot v prejšnji sezoni, se pravi na eno tekmo vse do končnega zmagovalca evropskega pokala, ki prejme vstopnico za evroligo za naslednjo sezono.

Preberite še: