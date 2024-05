Umrl nekdanji zvezdnik NBA Bill Walton

Walton, ki je s Portlandom in Bostonom osvojil naslov prvaka, je bil v ligi NBA dvakrat najkoristnejši igralec (MVP), uvrstili pa so ga na seznam najboljših tako ob 50-letnici kot ob 75-letnici lige. Že na univerzi je blestel in bil dvakrat prvak z UCLA, trikrat pa najboljši igralec. Po karieri je bil priljubljen tudi v vlogi komentatorja.

"Bill Walton je bil resnično edinstven. Kot član hrama slavnih je kot igralec spremenil centrski položaj. Njegove vsestranske veščine so mu pomagale do prevlade na univerzi in mu prinesle MVP v rednem delu in končnici NBA, dva naslova prvaka in mesto v ekipah ob 50- in 75-letnici lige," je dejal komisar lige NBA Adam Silver.

Walton, ki so ga v hram slavnih sprejeli leta 1993, je imel v NBA številne težave s poškodbami stopal, zaradi česar je odigral le 468 tekem s Portlandom, San Diegom, Los Angeles Clippers in Bostonom. V teh tekmah je imel povprečje 13,3 točke in 10,5 skoka.