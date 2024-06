Jerome Alan West je celotno igralsko kariero preživel pri moštvu Los Angeles Lakers. Z Jezerniki je kljub devetim nastopom v velikem finalu ligo osvojil zgolj v sezoni 1972. Tri leta prej je poskrbel za poseben mejnik, saj še do danes velja za edinega MVP finala, ki je igral za poraženo moštvo.

V klubu iz mesta angelov je deloval tudi po igralski karieri, najprej kot skavt, kasneje kot generalni menedžer. Bil je eden najzaslužnejših za izbor Magica Johnsona na naboru leta 1979, leta 1996 pa mu je uspel tudi veliki met, ko je v klub zvabil Shaquilla O`Neala, na naboru pa so Lakers kot prvega izbrali Kobeja Bryanta.

Leta 2002 se je preselil v Memphis, deloval pa je še pri Golden State Warriorsih in nazadnje pri mestnih tekmecih iz Los Angelesa Clippers.

Westu so se prek družbenih omrežij že poklonila znana imena iz sveta košarke in širše, med drugim tudi LeBron James.

Will truly miss our convos my dear friend! My thoughts and prayers goes out to your wonderful family! Forever love Jerry! Rest in Paradise my guy! 🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙌🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾🤎