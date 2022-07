Tega, kar so se dolgo otepali, se bo zdaj zgodilo: Hrvati z Američanom na Eurobasket

Hrvaška košarkarska zveza se je dolgo časa otepala misli, da bi njeno reprezentanco okrepil naturalizirani košarkar. Potem ko so odslovili predsednika strokovnega sveta Dina Rađo, ki je bil največji nasprotnik tega, pa so spremenili mnenje in pričakujejo, da se jim bo na pripravah na evropsko prvenstvo pridružil Američan.

Po poročanju spletne strani 24sata.hr naj bi bil to košarkar berlinske Albe Jaleen Smith, organizator igre, prav na tem igralnem mestu pa sicer odlična ekipa nima košarkarja, ki bi zadovoljil strokovni štab in navijače. Hrvati menijo, da so ravno zaradi pomanjkanja ustreznega "playmakerja" obstali že v prvem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, boljši od njih so bili Finci, Slovenci in Švedi.

"Jaleen je bil MVP nemške lige in je točno tak igralec, ki ga bi potrebovali. Proces pridobitve državljanstva oziroma ustreznih papirjev smo že začeli, upam, da ga bomo uspeli registrirati do 3. avgusta, ko začenjamo priprave," je dobre volje selektor Damir Mulaomerović, ki bo na pripravah lahko računal tudi na Daria Šarića. Košarkar NBA ekipe Phoenix Suns v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ni igral.

Na evropskem prvenstvu bo Hrvaška igrala v skupini C, v kateri bodo še Grčija, Estonija, Ukrajina, Velika Britanija in Italija.