Vroča tržnica: Vidmar, Kokoškov, Jasikevičius …

Zlati reprezentant ostaja v Italiji

Beneški Umana Reyer ostaja delodajalec slovenskega reprezentančnega centra Gašperja Vidmarja, ki je imel sicer v zadnjem delu kariere kar nekaj zdravstvenih težav. Toda pri italijanskem prvoligašu v 32-letnem Ljubljančanu vidijo pomembno stabilnost pod košem, čeprav za zelo omejeno število minut. Član zlate slovenske reprezentance je bil pred tem član Banvita, Darussafake, Bešiktaša, Fenerbahčeja, Slovana in Olimpije. Pred tremi leti se je znašel celo na pragu madridskega Reala, a Španci takrat niso našli skupnega jezika z vodstvom Banvita.

Kosi in Rebec v Krki

Pri novomeški Krki so se ta teden odpravili na oddih pred pravim začetkom priprav. Ob tem pa so naznanili novi okrepitvi. Na Dolenjsko se namreč selita 23-letni krilni center Jan Kosi in tri leta starejši branilec Jan Rebec. Prvi je bil v zadnjih letih član koprske Primorske, medtem ko pa je Rebec zamenjal več klubskih okolij. Nazadnje je branil barve Šentjurja, pred tem pa je bil tudi član Olimpije, Šenčurja, Škofje Loke … Že pred tem je Krko okrepil Nejc Barič, blizu novomeškemu dresu pa naj bi bil še Jurij Macura.

Primorac se je poslovil

Iz mariborskega Branika so sporočili, da Mario Primorac, nekdanji evropski prvak z jugoslovansko reprezentanco, zapušča omenjeni klub. "Iskreno se mu zahvaljujemo za ves trud, energijo in čas, ki ga je vložil v naš klub in za njegov prispevek k uspehom AKK Branik," so ob tem sporočili iz kluba.

Četrta okrepitev Cedevite Olimpije

Potem ko je v četrtek dopolnil 18 let in pretrgal vezi z madridskim Realom, je 185 centimetrov visoki organizator igre Dan Duščak tudi uradno podpisal pogodbo s Cedevito Olimpijo. Ljubljančanom, s katerimi je v zadnjem obdobju tudi treniral, je obljubil kar štiriletno zvestobo.

Duščak se je sicer leta 2017 v Madrid preselil iz domačega KK Grosuplje in prestal košarkarsko šolo slovitega kraljevega kluba kluba. Lani se je celo pridružil pripravam članskega moštva Real Madrida in med drugim na pripravljalnih tekmah debitiral v dresu kraljevega kluba.

Pred sinom Slavka Duščaka, nekdanjega igralca Olimpije in slovenskega reprezentanta, ki je nato zajadral v trenerske vode, so vrste ljubljanskega kluba okrepili Kendrick Perry, Alen Hodžić in Žiga Dimec. "Zmaji" pa so ob tem vabo vrgli tudi na sosednjo hrvaško. Med mogočimi okrepitvami je Roko Leni Ukić.

Igor Kokoškov novi trener Fenerbahčeja

Srbski košarkarski strokovnjak Igor Kokoškov, ki je leta 2017 Sloveniji pomagal do zgodovinske zlate medalje na evropskem prvenstvu sredi Istanbula, se je dogovoril za triletno sodelovanje s klubom, ki prihaja prav iz te evropske prestolnice.

Potem ko je pred dnevi Željko Obradović sporočil, da si bo vzel čas za oddih od košarke in ne bo nadaljeval na klopi turškega velikana Fenerbahčeja, so se v javnosti začela namigovanja, kdo bi lahko postal njegov naslednik.

Turki so se dogovorili z njegovim rojakom Kokoškovom, ki bo opravljal tudi vlogo selektorja srbske izbrane vrste, hkrati pa ta novica pomeni, da se poslavlja z mesta pomočnika trenerja pri Sacramento Kings.

Za novo službo mu je čestital tudi Goran Dragić, ki je bil leta 2017 na EuroBasketu kapetan naše izbrane vrste in bil na koncu izbran za MVP (najkoristnejši košarkar) prvenstva.

Konec Tomićeve ere pri Barci

Nekdanji hrvaški reprezentant Ante Tomić po kar osmih letih zapušča Barcelono, kjer je nazadnje igral celo kot kapetan. Kat 218 centimetrov visoki Dalmatinec, ki je februarja dopolnil 33 let, je prag katalonskega velikana prestopil leta 2012, pred tem pa je igral za madridski Real in Zagreb.

Izkušeni Roko Leni Ukić v Olimpiji?

Po poročanju Sportanda se je 35-letni hrvaški košarkar Roko Leni Ukić dogovoril s Cedevito Olimpijo in se bo tako po dveh sezonah igranja v Franciji vrnil v regionalno ligo ABA, v kateri je nazadnje igral prav za zagrebško Cedevito.

Ukić ima tudi izkušnje iz lige NBA, v kateri je bil član Toronto Raptors in Milwaukee Bucks.

Tivolski znanec v Barceloni

Šarunas Jasikevičius trenerske kariere vendarle ne bo nadaljeval pri Žalgirisu. V svojih vrstah ga je sicer želel tudi Fenerbahče. Prepričala pa ga je Barcelona. Litovski trener, nekdaj tudi vrhunski košarkar, se tako vrača v klub, v katerem je igral v kar dveh obdobjih.

Šarunas Jasikevičius bo vodil Barcelono.

Jasikevičius, ki je pred 20 leti pečat pustil tudi pri Olimpiji in bil ljubljenec Tivolija, bo na klopi zamenjal Svetislava Pešića. Tega je Barca odslovila dan po porazu v finalu španskega prvenstva proti Baskonii. Katalonski klub je pred začetkom te sezone ogromno vložil v igralski kader in napovedal naskok tako na evroligaški prestol kot oba španska, a je na koncu ostal brez vseh lovorik.

Srb je drugič v karieri vodil blaugrano od leta 2018, z njo osvojil dva pokalna naslova, se v prejšnji sezoni uvrstil v končnico evrolige, v letošnji nedokončani pa je bila Barcelona ob prekinitvi na tretjem mestu. "Že pred začetkom finalnega turnirja v španskem prvenstvu smo se s klubom dogovorili, da bo to verjetno moja zadnja sezona v vlogi trenerja Barcelone, saj se je moj čas tu iztekel," je ob koncu sodelovanja dejal Pešić, ki ga je pogodba s katalonskim klubom sicer vezala do konca sezone 2021.

Španski prvaki vztrajajo z Ivanovićem

Španski prvaki vztrajajo z Ivanovićem

Vodilni možje Baskonie in črnogorski trener Duško Ivanović so si po nedavnem naslovu španskega prvaka hitro segli v roke in se dogovorili za nadaljnje sodelovanje. Spomnimo, izkušeni 62-letni strokovnjak se je v Vitoriso vrnil sredi pretekle sezone in ekipo z Zoranom Dragićem popeljal na španski vrh. Baske je sicer v svoji karieri vodil že v treh obdobjih. Vmes pa je bil med drugim tudi trener Panarhinaikosa, Bešiktaša in Himkija.

Da se bodo tudi v novo sezono podali z nespremenjenim trenerskim vodstvom, pa so sporočili tudi iz Unicaje (Luis Casimiro) in Valencie (Jaume Ponsarnau).

Obradovića je nasledil Mitrović

AS Monaco, kjer je deloval tudi Sašo Filipovski, ima novega trenerja. Znova iz regije "ex-YU". Potem ko je Saša Obradović zapustil francoski klub iz monaške kneževine, ga je zdaj nasledil Zvezdan Mitrović. Strokovnjak iz Podgorice je pred leti že vodil Monaco, nazadnje pa je bil črnogorski selektor in trener Asvela. Pri zadnjem je trenersko taktirko prevzel T. J. Parker, brat lastnika Tonyja Parkerja.

Ferme v Domžalah

Ferme v Domžalah

Košarkarje Helios Suns bo v prihodnji sezoni okrepil Tadej Ferme, so sporočili iz domžalskega kluba, ki bo kot edini slovenski klub v prihodnji sezoni nastopal v drugi regionalni ligi ABA. Domžalčani so v zadnjih dneh podaljšali sodelovanje z Urbanom Omanom in Blažem Mahkovicem, prišel pa je Daniel Vujasinović. Iz Rogaške zdaj prihaja tudi 28-letni Ferme. Za dozdajšnji klub je v pretekli sezoni v slovenskem prvenstvu v povprečju dosegal po 11,6 točke in 3,3 podaje, v drugi ABA ligi pa 14,2 točke in 3,4 podaje na tekmo.

Druga okrepitev Crvene zvezde

Crvena zvezda se je pred začetkom nove sezone okrepila z ameriškim branilcem Jordanom Lloydom. 193 centimetrov visoki košarkar, ki je rojen v Chicagu, je v pretekli sezoni branil barve Valencie, za katero je v evroligi v povprečju dosegal 11 točk na tekmo, rekord sezone pa mu je uspel v Atenah, kjer se je ustavil pri 27 točkah.

Zimzeleni Argentinec (še) nima dovolj

Argentinski reprezentant Luis Scola je upal, da bo letošnje poletje preživel z izbrano vrsto in nastopil na olimpijskih igrah. A po prestavitvi Tokia na leto 2021 je svoje olimpijske ambicije zamaknil za eno leto. Nekdanji olimpijski prvak in dvakratni svetovni prvak, ki je letos dopolnil 40 let, pa je podaljšal tudi klubsko kariero. Pretekli mesec se je poslovil od Milana. Selil pa se ne bo prav daleč. V tem tednu je namreč podpisal enoletno pogodbo z Varesejem.

Hopkins ostaja v Olimpiji

Hopkins ostaja v Olimpiji

Med štirimi staroselci, ki se bodo vrnili v Stožice, bo tudi 206 centimetrov visoki ameriški center Mikael Hopkins. Še več, s Cedevito Olimpijo je celo podaljšal pogodbo do leta 2022. "Hopkins je v svoji prvi sezoni v dresu Cedevite Olimpije dokazal, da gre za izjemnega košarkarja in odlično osebo. V našem okolju lahko še precej napreduje in hkrati pomaga našemu moštvu, zato smo zelo veseli, da je to tudi sam prepoznal. Že v pretekli sezoni je Hopkins skokovito napredoval, pokazal, da se lahko nanj računa tudi v prihodnje, in verjamemo, da bo že v sezoni, ki je pred nami, pokazal ves svoj potencial," je ob podpisu nove pogodbe dejal športni direktor Olimpije Sani Bečirović.

Slovenski znanec v Ukrajini

Ukrajinski prvoligaš MBC Mykolaiv ima novega glavnega trenerja, kar za slovensko javnost niti ne bi bilo tako zanimivo, če to ne bi postal Chris Thomas. Gre za ameriškega strokovnjaka, ki je bil pred leti pomočnik reprezentančnega selektorja, v sezoni 2018/19 pa je sedel na klopi Zlatoroga iz Laškega. V pretekli sezoni je deloval na Kitajskem.

Bradati Italijan del ambicioznega Milana

Po trenerju Željku Obradoviću je Fenerbahče zapustil še izkušeni italijanski reprezentant Luigi Datome. A v primerjavi s Srbom, ki naj bi si vzel prosto leto, je Datome že našel novega delodajalca. V svoje vrste ga je namreč s triletno pogodbo zvabil AX Armani Exchange Milan. V Italiji je sicer igral za Sieno in rimski Virtus, nato pa je bil vse od leta 2015 zvesti Obradovićev vojščak v Turčiji. Milano je z njim dodano okrepil svoje vrste. Že pred njim so premožni lastniki krilnemu centru Jeffu Brooksu ponudili novo pogodbo, odmevne okrepitve pa so našli v Crveni zvezdi, Barceloni in Moskvi. Od tam so namreč prišli Kevin Punter, Malcolm Delaney in Kyle Hines.

Uradno: Miller-McIntyre v Partizan, Stipanović v Cluj

Uradno: Miller-McIntyre v Partizan, Stipanović v Cluj

Sprva govorice, zdaj dejstvo. Dozdajšnji član Cedevite Olimpije Codi Miller-McIntyre, ki je v Ljubljani pustil odličen vtis, bo kariero nadaljeval pri beograjskem Partizanu. V ljubljanskem dresu je sicer 26-letni Američan v povprečju dosegal 15 točk v EuroCupu in 14 v ligi ABA. Ob tem omenimo, da se je v novem okolju znašel še en donedavni član Olimpije. Bosanski reprezentančni center Andrija Stipanović je namreč okrepil Cluj, kjer bo njegov trener Duško Vujošević.

Sekulič ostaja v Nymburku

Večkratni češki prvak Nymburk ne bo menjal trenerskega štaba. Z novo pogodbo bo krmilo v rokah še naprej držal Oren Amiel. Njegov pomočnik ostaja slovenski strokovnjak Aleksander Sekulič, sicer nekdanji trener Primorske, Krke, Slovana, Triglava …

Kamerunska okrepitev Crvene zvezde

Pred časom je ime Mangok Mathiang zaokrožilo kot morebitna okrepitev Cedevite Olimpije. Toda 26-letni in 208 centimetrov visoki center bo v Ljubljano prišel kot tekmec. V dresu Crvene zvezde. Beograjčani so s Kameruncem podpisali enoletno pogodbo. Nazadnje je sicer igral za berlinsko Albo.

Martin iz Podgorice v Pirej

Medtem ko sta Budućnost v prestopnem roku do zdaj okrepila Rashad Vaughn in Melvin Ejim, pa je pestro tudi pri podgoriških izstopnih vratih. Potem ko so se od Morače poslovili Scott Bamforth, Kim Gerlof Guy Tillie, Sean Redell Kilpatrick, Luka Božić in Martins Meiers, je zdaj novega delodajalca našel še Hassan Martin. Njegov novi delodajalec je postal Olympiacos iz Pireja, s katerim je 24-letni krilni center podpisal dveletno pogodbo.