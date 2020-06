Primorsko zamenjal za Krko

Barič v Novem mestu

Slovenski košarkarski prvoligaš Krka je v svoje vrste pripeljal organizatorja igre Nejca Bariča, so sporočili iz novomeškega kluba. Barič, visok 183 centimetrov, je v prejšnji sezoni igral v Kopru, pred tem pa v Laškem in Trbovljah. "Zelo sem zadovoljen, ker sem si pridobil zaupanje vodstva kluba in trenerja Vladimirja Anzulovića, da bom lahko nosil igro novomeške Krke v novi sezoni. Cel junij delamo intenzivno, mlajši igralci še nekoliko dlje. V naši igri bo precej energije, krasila nas bo čvrsta obramba. Krki želim dati svojo energijo, zbranost v obrambi in pametno igro v napadu. Upam, da se bodo navijači po koronski krizi lahko vrnili v dvorano na tribune," je ob menjavi kluba dejal Barič.

V preteklosti je Barič nastopal za vse mlajše slovenske reprezentančne selekcije, predlani je oblekel tudi dres članske B-reprezentance. Dvaindvajsetletni Barič sicer prihaja iz košarkarske družine, njegova sestra Nika je kapetanka ženske reprezentance, od leta 2011 pa igra v močni ruski ligi.

Dejan Mihevc se seli na Poljsko. Foto: Vid Ponikvar

Mihevc do odmevne poljske pogodbe

Potem ko je Igor Miličić po petih letih zapustil klop poljskega prvoligaša Anwil Wloclaw, je večkratni prvak novo trenersko rešitev našel v Sloveniji. Trenerske vajeti omenjenega kluba namreč prevzema Dejan Mihevc, ki je sicer v poljskem okolju zelo uveljavljeno ime. Pečat je pustil kot trener Toruna. Prav pred kratkim pa je minilo tudi pet let od trenutka, ko je Mihevc do naslova slovenskega prvaka popeljal košarkarje Tajfuna iz Šentjurja. Vodil je tudi novomeško Krko in Grosuplje, deloval kot trener v nižjih starostnih kategorijah, med drugim tudi kot selektor kadetske reprezentance in vodja reprezentanc mlajših kategorij, košarkarski kruh pa si je služil tudi v Angliji, kjer je vodil moštvo London Leopards.

Hilliard še eno leto v Moskvi

Moskovski CSKA lahko letos prevetri svoje vrste, zanesljivo pa bo v igralskem kadru še vedno 27-letni ameriški branilec Darrun Hilliard, ki je v pretekli nedokončani sezoni v povprečju dosegal 10,6 točke. V CSKA, s katerim je zdaj sklenil pogodbo do poletja 2021, je prišel iz Baskonie. Pred tem pa je svojo priložnost iskal tudi v ligi NBA, a jo je v Detroitu in San Antoniu našel le za vzorec.

Duško Vujošević Foto: Sportida

Vujošević ostaja med Romuni

Dolga leta je bil Duško Vujošević sinonim za klop beograjskega Partizana. A na njej je nazadnje sedel leta 2015. Vmes je nato vodil Limoges ter reprezentanco BiH, ubadal pa se je tudi z zdravstvenimi težavami. Zdi se, da je zdaj našel novo delovno okolje za delo na daljši rok. Lani je energični črnogorski trener sedel na klop romunskega moštva Cluj-Napoca, s katerim je letos osvojil pokalno lovoriko. Zdaj se je z omenjenim klubom dogovoril za nadaljnje sodelovanje.

Jaka Blažič (levo) ostaja v Olimpiji, Marko Simonović in Petar Vujačić pa jo zapuščata. Foto: Sportida Simonović in Vujačić ne bosta del prenovljene Olimpije

Iz KK Cedevita Olimpija sporočajo, da s srbskim reprezentantom Markom Simonovićem, ki je bil večji del sezone del ekipe, nato pa je bil posojen v Unicajo, ne bodo podaljšali sodelovanja. Obenem so tudi dosegli dogovor o sporazumni prekinitvi pogodbe z Mariborčanom Petrom Vujačićem. Ta je sicer del svojega staža pri Olimpiji preživel kot posojeni košarkar v sosednji Iliriji. Že pred njim so "zmaje" s prekinitvijo pogodbe zapustili Mirko Mulalić, Saša Zagorac, Martin Krampelj, Filip Krušlin, Andrija Stipanović, Maik Zirbes, Dominic Artis in Domen Bratož.

Repeša prevzema Pesaro

Nekdanji hrvaški selektor Jasmin Repeša, ki je nazadnje deloval kot trener Budućnosti iz Podgorice, se vrača na italijansko sceno. Potem ko je pri naših zahodnih sosedih vodil Fortitudo, rimski Virtus, Benetton in Milano, ga je zdaj za novega prvega trenerja ustoličil Victoria Libertas Pallacanestro. Gre za klub, ki je v svojih zlatih časih deloval kot Scavolini.

Naslednji Antetokounmpo v akciji

Španski prvoligaš Murcia bo natisnil dres z najbolj znanim priimkom do zdaj - Antetokounmpo. Seveda ne gre za enega največjih zvezdnikov. Giannis Antetokounmpo ostaja v Milwakuuju. Zato pa se v Španijo seli eden od njegovih bratov Alex Antetokounmpo (2001), ki je nazadnje nastopal v ameriški srednješolski konkurenci. Bratsko "ekipo" Antetokounmpo sicer sestavljajo še Kostas, Thanasis in Francis.

Kostas Antetokounmpo, Alexis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo in Giannis Antetokounmpo Foto: Getty Images

Cibona stavi na domače

Pri zagrebški Ciboni, ki se že vrsto let ubada z rdečimi številkami in je bleda senca nekdanjega evropskega velikana, so se zavestno odločili, da bodo ekipo sestavili iz domačih igralcev. Naslednja okrepitev je Mateo Drežnjak, komaj 21-letni branilec iz Mostarja, ki je nazadnje igral za Široki. Obetavni mladenič ima v žepu potna lista BiH in Hrvaške. V Zagrebu ga med drugim čakata vrstnika Toni Nakić, ki prihaja iz Šibenike, in komaj 18-letni Roko Prkačin, eden od največjih talentov hrvaške košarke.

Jeremić pri razočaranih mornarjih

Pri Mornaru iz Bara se še vedno niso sprijaznili z dejstvom, da so ostali brez mesta v EuroCupu. Vseeno še naprej pospešeno sestavljajo ekipo za novo sezono. Naslednji novinec je Marko Jeremić, ki je nazadnje igral za FMP. Že pred njim sta Črnogorce okrepila Aleksandar Lazić (Koper Primorska) in Taylor Smith (JSF Nanterre), pogodbe so podaljšali Derek Needham, Jacob Pullen, Isaiah Whitehead in Sead Šehović, v klubu pa ostajajo tudi Uroš Luković, Milko Bjelica, Nemanja Vranješ, Marko Mugoša, Vukota Pavić, Radoje Vujošević, Ivan Jelenić in Lazar Pavićević.

Zadar s selektorjem

Aktualni hrvaški selektor Veljko Mršić bo v prihodnji sezoni sedel na klopi Zadra. S tem bo postal že 25. trener slovitega dalmatinskega kluba po razpadu nekdanje skupne države. Med temi trenerji sta bila tudi Zmago Sagadin in Aleš Pipan. Mršič, sicer tudi nekdanji trener Splita, Cibone in Cedevite, pa bo tokrat nasledil Danijela Jusupa.