Obradović presenetil Turke

Pogajalska saga med Željkom Obradovićem in Fenerbahčejem je končana. Najuspešnejši trener v zgodovini evrolige je po tehtnem razmisleku svoje dosedanje turške delodajalce obvestil o tem, da se ne bo vrnil v Carigrad. Kot je karizmatični 60-letni strateg iz Čačka zapisal v poslovilnem pismu, si želi vzeti enoletni delovni premor. To je sicer storil že leta 2012, ko je zaključil uspešno ero pri atenskem Panathinaikosu.

"Najtežja odločitev"

"To je bila zame najtežja odločitev v mojem življenju. Po pogovoru z družino sem sklenil, da potrebujem eno leto odmora. Za menoj je sedem fantastičnih let, zato sem hvaležen vsem za ponujeno priložnost. V čast in ponos mi je, da sem bi, lahko del Fenerbahčeja. Vem pa tudi, da je zdaj to nov začetek za Fenerbahče. Ni konec. Prepričan sem o tem, da bodo navijači še naprej podpirali klub in se veselili izjemnih športnih rezultatov," je v izjavi za javnost zapisal trenerski velikan.

Eno leto le gledalec? Foto: Urban Urbanc/Sportida

V Istanbulu od leta 2013

Obradović je trener Fenerbahčeja postal leta 2013, ko je sprva podpisal dveletno pogodbo, po kateri naj bi zaslužil kar tri milijone evrov. Pod njegovo taktirko je nato turški klubski velikan, ki je veliko sredstev vložil tudi v igralski kader, štirikrat postal državni prvak, leta 2017 pa tudi zmagovalec evrolige. Predlani je Obradović s svojimi izbranci podvig skušal ponoviti na zaključnem turnirju v Beogradu, kjer pa mu je po polfinalni zmagi nad Žalgirisom načrte prekrižal Luka Dončić z madridskim Realom. Na ta način so Španci vročekrvnega Srba prikrajšali za jubilejni deseti naslov evropskega klubskega prvaka.

Ne, ni bil vinjen …

Prav te dni pa mineva 29 let od trenutka, ko je Obradović košarkarske čevlje obesil na klin in postal trener. Zgodilo se je ob robu reprezentančnih priprav z Juretom Zdovcem in druščino na EuroBasket 1991. Sredi teh je vodstvo Partizana tedaj 31-letnemu Željku ponudil vodenje kluba. Ko je sprejel odločitev in ob prihodu domov o tem obvestil ženo, ga je vprašala, kako globoko je pogledal v kozarec. A ni. Mislil je resno. Začel je pisati zgodbo, ki se je razvila v najuspešnejšo trenersko v Evropi. Partizan, Joventut, Real, Panathinaikos in Fenerbahče. Z vsemi je bil vsaj enkrat evropski klubski prvak. To mu ni uspelo le z Benettonom.