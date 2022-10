Brez presenečenja: Američanke zanesljivo do novega naslova svetovnih prvakinj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američanke so v finalu Kitajke premagale za 22 točk. Foto: Guliverimage

Košarkarice Združenih držav Amerike so svetovne prvakinje. Ameriške igralke so v finalu svetovnega prvenstva v košarki za ženske v Sydneyju v Avstraliji za kar 22 točk premagale ekipo Kitajske (83:61) ter osvojile četrti zaporedni naslov svetovnih prvakinj in skupno enajstega.