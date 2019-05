Srbski košarkarski zvezdnik potrdil nastop na SP na Kitajskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski košarkarski zvezdnik severnoameriškega moštva Denver Nuggets v ligi NBA Nikola Jokić je danes potrdil, da bo branil barve svoje države na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom na Kitajskem. Srbija bo igrala v skupini D, v njej so še Italija, Angola in Filipini.