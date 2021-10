Španski velikan ima dovolj

Pau Gasol je danes na posebni novinarski konferenci v gledališču Liceu v Barceloni uradno končal svojo športno bogato pot, v kateri je osvojil praktično vse, kar se je osvojiti dalo. Med drugim je španski izbrani vrsti pomagal tlakovati pot do enajstih medalj na velikih tekmovanjih. Zlatega sijaja so bile tista s svetovnega prvenstva 2006 na Japonskem in tri z evropskih prvenstev (2009, 2011 in 2015).

Na olimpijskih igrah se je veselil treh medalj. Leta 2008 in 2012 je bil srebrn, na preteklih igrah v Riu pa je bila Španija bronasta. Nekateri soigralci iz španske reprezentance so ga pospremili tudi ob slovesu od košarkarske žoge, med drugim njegov brat Marc Gasol pa tudi Juan Carlos Navarro, Jorge Garbajosa in Felipe Reyes.

Košarki je pomahal v slovo. Foto: Guliverimage

V govoru se je spomnil tudi na Bryanta

V klubski karieri je 216 centimetrov visoki košarkar z LA Lakersi v letih 2009 in 2010 osvojil ligo NBA, šestkrat je bil izbran na tekmo All-Star, štirikrat je bil uvrščen v najboljšo ekipo lige. Leta 2002 je v dresu Memphisa postal novinec leta in s tem postavil velik mejnik, saj je postal prvi ne ameriški košarkar s tovrstnim priznanjem. Nazadnje je po dvoletnem premoru zaradi poškodbe stopala igral v dresu domače Barcelone, kjer je tudi začel svojo košarkarsko pot.

Po več kot dvajsetih letih se je tako njegova igralska pot zaključila.. "To je bila težka, a premišljena odločitev. Hotel sem igrati košarko in v tem uživati, nisem hotel končati na berglah. Res sem vesel in hvaležen, da sem lahko kariero končal v dresu Barcelone in da sem lahko zaigral še na svojih petih olimpijskih igrah," je ob slovesu dejal Gasol.

Pau Gasol: I want to make a special mention to Kobe Bryant. I'd very much like him to be here but life is sometimes very unfair. He taught me how to be a better leader, better competitor, what it meant to be a winner. pic.twitter.com/hnSRLwzr05 — Eurohoops (@Eurohoopsnet) October 5, 2021

Na novinarski konferenci se je spomnil tudi na svojega velikega prijatelja, Kobeja Bryanta. "Res bi si želel, da bi bil tukaj, a življenje včasih ni pravično. Naučil me je, kako biti boljši vodja, tekmovalec in kaj pomeni biti zmagovalec. Res ga pogrešam" je v čustvenem govoru med drugim še povedal Španec.

Klubska kariera Gasola:



1998-2001 Barcelona

2001-2008 Memphis Grizzlies

2008-2014 Los Angeles Lakers

2014-2016 Chicago Bulls

2016-2019 San Antonio Spurs

2019 Milwaukee Bucks

2021 Barcelona



Uspehi z reprezentanco:



Olimpijske igre: srebrni medalji (2008, 2012), bronasta medalja (2016)

Svetovno prvenstvo: zlata medalja (2006)

Evropska prvenstva: tri zlate medalje (2009, 2011, 2015), srebrni medalji (2003, 2007), bronasti medalji (2001, 2017)

V Tokiu je letos moral s Španijo priznati premoč Sloveniji. Na koncu se je pot Španije končala v četrtfinalu, kjer je bila boljša izbrana vrsta ZDA. Foto: Anže Malovrh/STA

In kaj bo eden najboljših španskih košarkarjev vseh časov počel v prihodnosti? Že med olimpijskimi igrami je bil Gasol izbran kot eden izmed novih članov športne komisije Mednarodnega olimpijskega komiteja. "Zdaj je čas, da prisluhnem športnikom in njihovim željam. Naučiti se moram še veliko, predvsem pa moram veliko poslušati in se učiti," je dejal Gasol, ki ni izključil možnosti, da se kdaj preizkusi tudi v trenerstvu.

"To je delo, ki zahteva ogromno predanosti. A trenutno iščem vsestranskost, sem zahteven. Rad bi se preizkusil kot svetovalec ali kaj podobnega. Zdaj se zame začne faza učenja," je dejal Španec. "Ko počneš nekaj, kar imaš rad, ničesar ne žrtvuješ. Zelo sem hvaležen za svojo kariero, vse ima svoje konec. Zdaj bom energijo posvetil drugim projektom," je še sklenil

