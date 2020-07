Španski trener ostro nad Slovenca: Povsem je izgubil glavo

Zdaj že nekdanji trener Klemna Prepeliča in Alena Omića in strateg Joventuta Carles Duran je v intervjuju za L' Esportiu de Catalunya kot strela z jasnega udaril po slovenskih košarkarjih, ki sta bila v prejšnji sezoni med nosilci igre španskega prvoligaša. "Želel sem mu pomagati, a med tekmovanjem je povsem izgubil glavo," je za španski medij o vedenju Prepeliča dejal Duran.

Španski Joventut je skoraj v celoti že sestavil ekipo za prihodnjo sezono, v tej pa ne bo več slovenskih košarkarjev. Klemen Prepelič, ki je bil izbran tudi v najboljšo peterko španskega prvenstva v pretekli sezoni, bo kariero nadaljeval pri evroligaški Valencii, Badalono pa je zapustil tudi Alen Omić. Pred začetkom priprav na novo sezono je zdaj trener kluba iz Badalone Carles Duran Ortega pograjal slovenska košarkarja.

Klemen Prepelič in Alen Omić sta se znašla pod udarom kritik. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Treniral sem že košarkarje s težkim karakterjem, a v prejšnji sezoni je zame v nekem trenutku to vedenje prestopilo meje. Želel sem mu pomagati, a je med tekmovanjem povsem izgubil glavo," je na vprašanje o Prepeliču in njegovih tehničnih napakah nič kaj prijazno odgovoril Duran, ki se je med drugim "lotil" tudi Omića. "Oba sta odlična košarkarja, a sta tudi zelo dobra prijatelja in v nekem trenutku nas nista razumela ali pa jima mi nismo namenili prave pomoči, zato so stvari ušle izpod nadzora," je dejal 44-letni Španec.

"Nastali sta dve skupini"

Carles Duran. Foto: Grega Valančič/Sportida Joventut je medtem že sestavil ekipo za prihodnjo sezono, v kateri ostajata tudi kapetan Albert Ventura in dolgoletni član ekipe Xabi Lopez-Arostegui, ki sta bila pomemben del ekipe že v prejšnji sezoni, ko sta po besedah trenerja Durana težave povzročala Prepelič in Omić. "Košarkarji, ki so imeli več besede v garderobi, kot sta Ventura in Xabi, so ju poskušali vključiti v moštvo, a neuspešno, zato sta nastali dve skupini," je o razmerah v klubu dejal trener katalonskega moštva. "Kar se je zgodilo, je odgovornost in krivda vseh vpletenih," je še sklenil Duran.

Prepelič je v pretekli sezoni sicer za Joventut odigral 27 tekem, na igrišču pa je v povprečju preživel več kot 27 minut, v katerih je povprečju dosegal 22,3 točke in tri podaje, s povprečnim indeksom 19 pa si je prislužil tudi mesto v najboljši peterki španskega prvenstva. Dobre predstave je kazal tudi naturalizirani slovenski košarkar Omić, ki je v povprečju dosegal 11,1 točke na tekmo, s 6,5 skoka pa je bil tudi najboljši skakalec prvenstva.

Z Joventutom, ki se v pretekli sezoni ni uvrstil v pokoronsko končnico, so medtem pogodbe med drugim sklenili Ante Tomić, Pau Ribas in Ferran Bassas.

