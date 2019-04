Poslovila se je legenda Bostona

Košarkar hiše slavnih in vodilni strelec Boston Celtics vseh časov John Havlicek je umrl na Floridi v 80. letu starosti. Havlicek je vseh 16 sezon v severnoameriški ligi NBA igral za Kelte, s katerimi je osvojil osem naslovov prvaka in je kar 13-krat zaigral v zvezdniški ekipi All-Star. V zadnjih letih je zbolel za Parkinsonovo boleznijo.

Komisar lige NBA Adam Silver je ob njegovi smrti dejal, da je bil "Havlicek ključen pri nekaj najbolj ikonskih trenutkih v zgodovini lige NBA".

"John Havlicek je bil čudovit prijatelj, ki je poosebljal vse, kar je najboljše v ligi NBA," je še dejal Silver in dodal: "Njegova strast in energija do košarke sta ga popeljali do enega najbolj priljubljenih košarkarjev lige ter vzornika za generacije igralcev NBA."

Pri Boston Celtics pa so Havlicka, ki je bil češkega rodu, a rojen v ZDA, med drugim imenovali za "popolnega timskega igralca".

"Bil je izjemno radodaren s čutom za pravičnost, tako na osebni ravni kot do tistih, ki čutijo pomanjkanje, skozi turnir v ribolovu je več kot tri desetletja zbiral denar za fundacijo Genesis za otroke. John je bil prijazen in obziren, skromen in dostojanstven. Bil je šampion v vsakem pomenu besede, in ko skupaj z njegovo družino, prijatelji in navijači objokujemo njegovo smrt, smo mu hvaležni za vso radost in zlasti navdih, ki nam ga je prinesel."

Havlicek je vso kariero nosil zeleni dres, za Boston je igral med letoma 1962 in 1978. Je eden od treh košarkarjev NBA, ki nikoli niso izgubili finala.