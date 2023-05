Slovenski reprezentant pred novim začetkom?

Za Klemnom Prepeličem zagotovo ni najlažja sezona v karieri. Z Valencio je redni del sezone v evroligi sklenil šele na 13. mestu in ostal brez končnice, španski klub pa ne blesti niti v domačem prvenstvu, kjer je s 17 zmagami in 16 porazi trenutno na osmem mestu in se za rep drži mest, ki še vodijo v izločilne boje. Prepelič v tej sezoni lige ACB v povprečju dosega 6,1 točke in tri asistence na tekmo, medtem ko je v evroligi njegovo povprečje znašalo 7,1 točke in 3,1 asistence na obračun.

Ob ne najbolj navdušujočih rezultatih se je Prepelič marca znašel še sredi izmišljenega incidenta, saj so španski mediji poročali, da naj bi Slovenca trener Alex Mumbru zaradi kršitve internih klubskih pravil za nekaj časa suspendiral iz ekipe, a je Prepelič te govorice odločno zanikal, od španskega novinarja pa je prejel tudi opravičilo. Zatem mu jo je zagodla še poškodba, a kljub vsemu se je Prepelič uspešno vrnil na parket.

Zdaj ga pri Encestando.es povezujejo s prestopom v Panathinaikos, kamor se po tej sezoni seli tudi športni direktor Cedevite Olimpije Sani Bečirović. Panathinaikos, ki je sezono v evroligi končal na skromnem predzadnjem mestu, je medtem že poskrbel tudi za novo moč na trenerskem mestu, saj bo grškega velikana vodil Ergin Ataman, ki je do zdaj vodil Anadolu Efes. Predsednik grškega kluba Dimitris Giannakopulous je pred kratkim že dejal, da bo "Panathinaikos zgradil močno ekipo, ki bo moštvo vrnila na pota stare slave".

Preberite še: