Slovenski prvoligaš predstavil novo okrepitev

Škofjeloški LTH Castings bo sezono v Ligi Nova KBM začel s tremi tujci. Bosancu Stefanu Ristiću in novincu Kendallu Robinsonu ter ekipi Ulitkarjev se je pridružil še Američan Nick Weatherspoon, so sporočili iz slovenskega kluba.

Nick Weatherspoon (188 centimetrov, 1998) je v ZDA nastopal v prvi diviziji lige NCAA, kjer je nosil dres ekipe Mississippi State Bulldogs. V zadnji sezoni, ki jo je odigral na kolidžu, je v povprečju na tekmo dosegal po 11,6 točke, 3,5 skoka in 4,1 podaje.

Štiriindvajsetletni branilec se v Škofji Loki iz dneva v dan počuti bolje. "Ko sem prišel v Slovenijo, sem bil sprva malo nervozen in nisem vedel, kaj pričakovati. Ko sem se ekipi pridružil na treningih, so se občutki bistveno izboljšali, saj opažam, da so domačini super ljudje, zaradi česar mi je tu zelo udobno," je dejal Nick, sicer brat nekdanjega prvaka lige NBA Quinndaryja Weatherspoona, ki je prstan osvojil z Golden State Warriors. "Pričakujem, da bomo imeli dobro sezono in izpolnili pričakovanja. V moji igri se bo pokazalo, da sem lahko vodja, ekipi bom pomagal s svojo energijo, kar verjamem, da bodo vzljubili tudi navijači," je še dodal.

Škofjeločani bodo sicer v novo sezono lige Nova KBM vstopili v ponedeljek, 2. oktobra, ko v ŠD Poden prihaja ekipa Terme Olimia Podčetrtek.

