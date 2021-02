V primerjavi s slovensko izbrano vrsto si Madžari nastopa na prvenstvu stare celine še niso priigrali. Zaradi preloženih novembrskih tekem so namreč odigrali le lanski februarski cikel. Takrat so resda zabeležili dve zmagi, a za uvrstitev na EuroBasket tokrat v Kijevu potrebujejo najmanj eno zmago. Tako bodo že proti Slovencem zelo nabrušeni.

V slovenski reprezentanci se zavedajo, kje jim grozi največja madžarska nevarnost. Obenem imajo pripravljen recept za uspeh. Dobra obramba ter veliko energije bosta najbolj pomembna dejavnika pri želji, da bodo izbranci selektorja Sekulića nadaljevali zgodbo, ki so jo začeli graditi v novembrskem ciklu v Ljubljani. Slovenska in madžarska reprezentanca sta sicer odigrali 12 medsebojnih tekem. Na devetih so se zmage veselili Slovenci, trikrat pa so bili uspešnejši Madžari.

Želijo se maščevati za poraz

Madžari so bili boljši tudi na zadnji medsebojni tekmi pred slabim letom v zadnjih kvalifikacijah za EuroBasket, ko so bili v Sombotelu po dramatični končnici boljši s 77:75. "Vzdušje v ekipi je odlično. Vsekakor se Madžarom želimo oddolžiti za poraz v prvem kvalifikacijskem ciklu. Trenerji nas na tekmo dobro pripravljajo. Na treningih smo analizirali nasprotnika. Njihov najnevarnejši igralec je Vojvoda in nanj bo treba še posebej dobro paziti. Ne glede na to, da smo na evropsko prvenstvo že uvrščeni, v Kijev nismo prišli na ekskurzijo. Na parketu moramo s pravo energijo prikazati največ in želimo si, da se domov vrnemo z dvema zmagama," je pred tekmo odločen Luka Lapornik.

Jurij Macura bo čakal na svojo priložnost pod koši. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Podobno pred obračunom razmišlja tudi Jurij Macura. "Poraz na Madžarskem je vsekakor bolel. S fanti smo že prvi trening začeli z dobro energijo in vzdušje je res super. Dobro treniramo in smo v polni pripravljenosti. Zdaj moramo to na igrišče prenesti tudi v četrtek zvečer. Osredotočeni moramo biti na svojo igro, se boriti in pokazati željo in energijo, kot smo jo na novembrskih tekmah," je povedal slovenski center.

Okužen član štaba

V ponedeljek je bil sicer na koronavirus pozitiven eden izmed članov štaba slovenske reprezentance. Slovenci so morali zato v torek in danes po protokolu Fibe prestati dodatni testiranji. Rezultati testov vseh preostalih članov delegacije, ki bolezni še niso preboleli, so bili tudi po teh dveh testiranjih negativni. Kot so še sporočili iz KZS, v sobni izolaciji v ločenem nadstropju uradnega hotela tako ostaja le član štaba z okužbo. Preostali del ekipe, ki je bil od ponedeljka zvečer strogo omejen le na gibanje soba – dvorana, bo tako znova lahko obedoval v jedilnici, prav tako pa bodo dovoljeni tudi ekipni sestanki.

