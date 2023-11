Slovenske košarkarice začele priprave za Madžarke in Bolgarke

Slovenke bodo "lov" na peti zaporedni nastop na EP začele 9. novembra v madžarskem Sopronu ob 18. uri, prva domača tekma proti Bolgariji pa jih čaka tri dni kasneje v ljubljanski dvorani na Kodeljevem ob 17.30.

Na današnjem prvem treningu je vadila trinajsterica košarkaric, kot zadnja se je ekipi pridružila Tina Jakovina. Poleg Ivanuše bodo Slovenke v prvem kvalifikacijskem oknu pogrešale tudi kapetanko Tejo Oblak, po odsotnosti na domačem evropskem prvenstvu pa se v zasedbo vračajo Aleksandra Krošelj, Maruša Seničar in Mojca Jelenc.

Ob udarni četverici Eva Lisec, Zala Friškovec, Ajša Sivka in Jakovina bodo pomembno vlogo odigrale izkušene Blaža Čeh, Tina Cvijanovič in Lea Debeljak. Premierni članski nastop bodo lovile tri novinke, saj so se izbrani vrsti prvič priključile Lea Bartelme, Hana Sambolić in Alina Žitek.

"Dekleta so odlično razpoložena"

"Izjemno lepo se je znova vrniti v reprezentanco. Veliko lažje je ekipi pomagati na igrišču, kot jo bodriti s tribune. Vesela sem, da je poškodba za mano in nestrpno pričakujem novo reprezentančno zgodbo. Dekleta so odlično razpoložena, vzdušje je tako kot vedno odlično in verjamem, da se bo to preneslo tudi na parket. Časa do tekem ni veliko in hitro bomo zavihale rokave," je ob prihodu na priprave dejala Maruša Seničar.

Foto: Fiba Europe

"Sanje vsakega športnika so, da zaigra za člansko reprezentanco svoje države. Poziva sem bila izjemno vesela in komaj sem čakala, da se zberemo. Veseli me, da je selektor opazil moje igre in naredila bom vse, da upravičim njegovo zaupanje. Verjamem, da se bom hitro vklopila v ekipo. Na treningih se bom borila, pokazala vse, kar znam, in čakala na svojo priložnost," je dodala Lea Bartelme.

V slovenski skupini B je še Finska. Slednja bo prvi tekmec Slovenk v drugem kvalifikacijskem ciklu, ki bo na sporedu čez leto dni. Zaključek kvalifikacij bo februarja 2025.

V kvalifikacijah za prvenstvo bo nastopilo 36 reprezentanc, vključno z vsemi štirimi gostiteljicami, ki pa so na prvenstvo neposredno že uvrščene in bodo zaradi tega igrale v isti kvalifikacijski skupini I. Preostalih 32 reprezentanc je razdeljenih v osem skupin s po štirimi ekipami. Te se bodo pomerile za zadnjih 12 mest, ki vodijo na prvenstvo.

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Tja bodo torej napredovale zmagovalke skupin ter štiri najboljše drugouvrščene reprezentance. Slednje bodo razvrščene na podlagi uradnih Fibinih košarkarskih pravil, upoštevani pa bodo rezultati vseh odigranih tekem.

Žensko košarkarsko evropsko prvenstvo bodo leta 2025 prvič gostile štiri države. Gostiteljice 40. ženskega EP bodo Češka, Nemčija, Grčija in Italija. Vsaka država bo med 18. in 22. junijem gostila eno izmed štirih skupin prvenstva, natančne lokacije pa bodo sporočili naknadno. Zaključni del turnirja bo med 23. in 29. junijem potekal v Atenah, kjer bodo kronane tudi evropske prvakinje.