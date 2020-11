Slovenske košarkarice so se po uspešnem uvodu v drugi cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2021 in zmagi nad Islandkami s 94:58 povsem osredotočile na tekmo z Grkinjami. Osrednja tekma kvalifikacijske skupine A jih v Heraklionu na Kreti čaka v soboto ob 19. uri. Slovenke so sredi večernega treninga prejele izide testiranja na novi koronavirus, testi vseh članov slovenske odprave so negativni.

Po šestih od dvanajstih odigranih tekmah v skupini A slovenska in grška reprezentanca zasedata vodilni mesti na lestvici. Neporažene Slovenke so zbrale tri zmage, Grkinje dve, nato sledijo Bolgarke z eno ter Islandke, ki še niso zabeležile slasti zmage.

Izbranke selektorja Damirja Grgića se tako dobro zavedajo, da zmaga proti Grčiji na stežaj odpira vrata evropskega prvenstva, saj bi jim tretji zaporedni nastop na prvenstvu stare celine v februarskem ciklu kvalifikacij lahko preprečil le še čudež.

Oslabljene Slovenke so uvodni del naloge v mehurčku na Kreti opravile z odliko. Glede na to, da kar nekaj deklet že dlje časa ni igralo tekme, so prikazale všečno igro, uigrale določene taktične zamisli selektorja ter hkrati prihranile nekaj moči za sobotni derbi z gostiteljicami. Slednje so v četrtkovem obračunu prav tako slavile zmago. A so za uspeh proti Bolgarkam trepetale vse do zadnjega piska sirene. Še dobro minuto do konca tekme je bil izid namreč izenačen, v zaključku pa so Grkinje le prišle do zmage 73:66.

Hitrost in skok

Priprave na tekmo z Grčijo pa Slovenke niso začele s treningom, temveč z novim, v zadnjih dveh tednih že šestim testiranjem na novi koronavirus. Sredi večernega treninga je slovenski štab prejel dobro novico. Vsi izvidi preostale deseterice igralk in štaba danes opravljenih testov na Covid-19 so negativni.

"Zaradi skrajšane rotacije bodo morale nosilke igre na tekmi proti Grčiji stvari vzeti v svoje roke. Potrebno bo igrati čvrsto, saj so Grkinje pod košem izjemno močne. Verjamem, da bosta odločili energija in svežina. Držati se moramo naših načel, moramo biti hitrejši od njih, pomemben pa bo tudi skok," je pred sobotno tekmo dejal Grgić.

Manj pritiska, a z željo po zmagi

"To, da smo po treh krogih še brez poraza nekoliko zmanjša pritisk, a smo reprezentanca, ki vedno želi le zmago. Verjamem, da nas čaka dobra tekma. Če bomo igrale tako kot znamo in če bomo stopile skupaj, da zapolnimo vrzel ob odsotnosti Nike in Tine, mislim, da ni skrbi. Tekma bo zagotovo drugačna od tiste v Sloveniji, saj je sestava naše ekipe nekoliko spremenjena, enako velja za Grkinje. S pravim pristopom in željo gremo po zmago," je dodala Annamaria Prezelj.

Slovenska in grška reprezentanca sta se med seboj pomerili petkrat. Ene zmage so se veselile Grkinje, štirikrat so bile uspešnejše Slovenke. Nazadnje prav pred letom dni, ko so v prvem kolu aktualnih kvalifikacij v Celju zmagale s 70:64.

