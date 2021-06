Večer D za Slovenke: Zahteven nasprotnik z izjemnimi posameznicami

Slovenska izbrana vrsta je v skupinskem delu prvenstva stare celine vknjižila dve zmagi (nad Turčijo in Bosno in Hercegovino), a zaradi visokega poraza proti zmagovalkam skupine, Belgijkam, končala na tretjem mestu.

"Močna reprezentanca z izjemnimi posameznicami"

Zvečer jo čaka repasaž za preboj v četrtfinale. Pomerile se bodo z Rusinjami, ki so v svoji skupini zasedle drugo mesto. Rusinje so v prvem kolu ugnale Češko in Hrvaško, na zadnjem obračunu pa so izgubile s Francijo. Slovenke so se z Rusijo pomerile štirikrat, uspešne so bile enkrat. Zadnjič sta se reprezentanci pomerili leta 2003, ko je bila na univerzijadi boljša Rusija, edino dozdajšnjo zmago pa so slovenske košarkarice vknjižile leta 2001, ko so bile boljše v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.

"Čaka nas zelo težka tekma. Zavedamo se, da bomo igrali proti izjemno močni reprezentanci Rusije, ki ima v svojih vrstah izjemne posameznice, hkrati pa se zavedamo tudi naše kakovosti," pravi selektor Damir Grgić. Foto: Vid Ponikvar

"Čaka nas zelo težka tekma. Zavedamo se, da bomo igrali proti izjemno močni reprezentanci Rusije, ki ima v svojih vrstah izjemne posameznice, hkrati pa se zavedamo tudi naše kakovosti. Prepričan sem, da bo naša energija na pravi ravni in da bomo naredili vse, da se morda tudi prvič v zgodovini uvrstimo med najboljših osem reprezentanc v Evropi," pred večernim obračunom za biti ali ne biti pravi selektor Slovenk Damir Grgić.

Kvartet že v četrtfinalu

V četrtfinale so se že uvrstile Belgija in Francija iz Strasbourga ter Srbija in Belorusija iz Valencie. Za preostale štiri četrtfinalne vstopnice se bodo potegovale Slovenija - Rusija, BiH - Hrvaška, Črna gora - Španija in Italija - Švedska.

Četrtfinalni dvoboji bodo 23. junija, polfinalna dvoboja in tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta bodo v soboto v Valencii, boja za kolajne pa v nedeljo.

Najboljših šest reprezentanc se bo uvrstilo tudi v kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Avstraliji.