EP za ženske 2027 na Finskem in v Litvi

Krovna evropska košarkarska zveza Fiba Europe je sporočila, da bosta gostiteljici evropskega prvenstva za ženske leta 2027 Litva in Finska. Letošnjo izvedbo tekmovanja sta skupaj gostila Slovenija in Izrael.

Fiba Europe tako nadaljuje tradicijo zadnjih let, ko največja celinska tekmovanja za košarkarice razdeli med več držav. Letos sta bila v vlogi gostiteljev Slovenija in Izrael, odločilni del je potekal v Ljubljani, zmagala je Belgija. Naslednje EP bo leta 2025, gostile pa ga bodo Češka, Nemčija, Grčija in Italija.

Odločitev o prirediteljih EP čez štiri leta so sprejeli danes, izvršni odbor zveze je na zasedanju v švicarskem Miesu potrdil obe prejeti kandidaturi. Za obe državi bo to prva izvedba ženskega EP na članski ravni. Mesta, v katerih bodo potekala tekmovanja, so finski Espoo ter litovska Klaipeda in Vilnius.

"Veseli smo, da lahko potrdimo Litvo in Finsko kot gostiteljici EP 2027. V obeh državah imajo radi košarko, prav tako so dobri prireditelji. Očitno je, da je ženska košarka v vzponu in prepričan sem, da bosta Finska in Litva 2027 temu trendu dali še dodaten zagon," je ob dodelitvi EP dejal predsednik krovne zveze Jorge Garbajosa.

A morda bo EP 2027 doživelo še širitev v kakšno drugo državo. Pri Fibi Europe so namreč pojasnili, da so zaradi dobrih izkušenj pri podelitvi EP 2025 podaljšali postopek kandidatur, tako da bi lahko tekmovanje čez štiri leta gostila še ena ali največ dve dodatni državi.

EP 2027 bo 41. celinsko tekmovanje za košarkarice, potekalo pa bo med 16. in 27. junijem.